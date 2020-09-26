«Ухожу сам и вас с собой забираю». Как в 1976 году пилот самолета протаранил пятиэтажку в Новосибирске

— Мы его тряпкой накрыли и отбросили, не до него было, наверное, потом уже подобрали, — рассказывает Борис Петрович. — Самим спасаться надо было, другим помогать. Пока дом тушили, пока одно, другое, мародёры всех обнесли. Кто-то в буквальном смысле без штанов остался, тащили вообще всё. Никто же не следил за ними. У Володьки, у которого сын и жена в больнице умерли, мародёры вообще всё спёрли. Помню, на улице стою, вижу как несут Володькин телевизор. Тогда это редкость была, во всём доме один такой телевизор был, это я точно знаю. Я ещё удивился, что с грудной дочкой на руках, вся семья в больнице, а он вещами занимается. Глядь — а его в другую сторону тянут. Я пока сообразил, там уже у этих молодцев только пятки сверкали.



Официальное расследование — записка, развод и психическое отклонение

После трагедии ни одна газета не написала о случившемся. Историю засекретили почти на 20 лет. Про Серкова известно, что он был на хорошем счету у командования. В 1972 году закончил Бугурусланское лётное училище, сразу получил кресло второго пилота и женился на Татьяне. В 1973 году они вернулись в родной Новосибирск, поближе к родителям, тогда же у пары родился сын Рома. Внешне в семье всё было замечательно.

Но, как установила комиссия, расследовавшая авиационное происшествие, проблемы у Серкова начались ещё в 1971 году, когда у него случился эпилептический припадок. Затем он два раза ударялся головой (один раз в лесу, когда собирал кедр, второй раз его вытолкнули из автобуса). После этого он часто жаловался на головную боль, но в больницу ходить отказывался — боялся, что его снимут с должности из-за проблем со здоровьем. По словам Татьяны, часто после семейных ссор лётчик симулировал самоубийство — то бритвой порежется, то ещё чем-то. Но ни сама Татьяна, ни Владимир не говорили никому о проблемах — из-за такого лётчики в СССР оставались без работы.

По словам Татьяны, дома начались скандалы и ссоры. В сентябре женщина вовсе поселилась у родителей и подала на развод. Первое судебное заседание по разводу было назначено на 30 сентября. Серков улетел в командировку в Барабинск.

Когда вернулся, то встретил жену возле дома родителей. Членам лётной комиссии Татьяна позже расскажет, что Владимир увидел её возле дома со знакомым. Тогда он подскочил к ним и ударил жену по лицу. Она убежала в подъезд к родителям, там Серков догнал её и избил.

После этого мужчина пришел на квартиру своей матери, которая находилась неподалёку, рассказал о случившемся, сходил с братом в баню и лег спать. Позже в доме действительно найдут предсмертную записку, в которой пилот заявил о своём желании уйти из жизни, забрав с собой жену и сына. Мужчина пишет, что «с настоящими нервами я не смог бы уже начать с начала», а вчерашний конфликт с женой стал «последней каплей, переполнившей чашу».