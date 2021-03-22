Дом с дырой: как живут в самом старом аварийном доме Новосибирска — среди элитных высоток тихого центра

Жильцы самого старого аварийного дома в Новосибирске рассказали о проблемах здания
В тихом центре Новосибирска, недалеко от железной дороги и проезда Виктора Ващука, стоит двухэтажный деревянный дом. По данным министерства ЖКХ и энергетики НСО, это здание на Коммунистической, 3а — самое старое из всех аварийных (и не расселенных) в Новосибирске. Человеку, который не разбирается в архитектуре и недвижимости, с первого взгляда трудно определить его возраст. Понятно только то, что дом на Коммунистической, 3а стоит уже давно. На первый взгляд он не кажется ветхим или покосившимся, во дворе чисто. Однако в благополучии дома начинаешь сомневаться, когда заходишь внутрь и видишь огромную трещину в стене, дырявый потолок и отсутствие света в коридорах. Окончательно образ милого старинного домика пропадает при взгляде на квартиры жильцов, а от их историй о жизни здесь веет тоской и отчаянием. Корреспонденты НГС побывали в этом доме на Коммунистической, 3а, построенном более 100 лет назад, и выяснили, чего боятся жители барака, когда ложатся спать, почему летом приходилось спать в коробке из-под холодильника и есть ли у дома шансы на расселение.
Где в тихом центре прячется 100-летний дом
Дом на Коммунистической, 3а находится в тихом центре. Рядом с ним стоит дом
О доме на Коммунистической, 3а, который трудно заметить на фоне таких соседей, известно немного. По данным краеведа Константина Голодяева, здание построили в 1917 году. Оно относится к типовой застройке Ново-Николаевска.
— Это жилой дом, мог строиться как доходный, это было приемлемо. Тогда квартиры там мог снимать кто угодно, простые люди. Литера «а» появилась в городе достаточно поздно, значит, номер меняли. Если там жил кто-то из известных людей, то сведения не сохранились. Дом
Один из жильцов дома Николай Богородский рассказал, что здание якобы построили до 1917 года и до революции в нем жил аптекарь со своей семьей на втором этаже, а на первом было оборудовано торговое помещение. Об этом Николаю рассказал один из бывших жильцов, однако подтвердить эту информацию не удалось.
В нем расположены 16 квартир. Нет никаких проблем, чтобы попасть внутрь — замок на двери есть, но жильцы его не закрывают.
Внутри здания довольно темно — в коридорах нет лампочек. Тусклого света от окон достаточно, чтобы днем разглядеть ступеньки, ведущие на второй этаж, но в темное время суток пробираться по крутой лестнице будет сложно. Под перилами сохранилась деревянная резьба (довольно простая), местами деревянные стены перекрыты фанерой. Подниматься по ступеням неудобно, потому что они узкие, а сама лестница довольно крутая.
Общий коридор, где находятся квартиры, отделен от лестницы дверями. За каждой из них — четыре квартиры и общий туалет (тот, что на втором этаже, находится в крайне плачевном состоянии). Штукатурка с большей части потолка обвалилась и обнажила дранку. Местами ее перемычки сломались или искривились, остатки покрытия вот-вот могут отвалиться. В стене образовалась огромная дыра, щели от которой расходятся до потолка.
15 лет работы дворником ради жилья
Дверь квартиры на первом этаже корреспондентам открыла молодая женщина. На вопрос о состоянии дома она отвечать не стала, а порекомендовала обратиться к бабушке, которая живет по соседству и «всё знает». Там дверь открыл супруг той самой бабушки Марии Богородской Николай. Семейная пара согласилась рассказать, какие проблемы есть в этом доме.
Мария Дмитриевна родилась в 1941 году в селе Томской области. Когда ее сестра вышла замуж, женщина переехала к ней в Новосибирск и стала работать матросом на пароходе «Перевал», который ходил по Оби. Здесь она и встретила Николая.
— В каком году мы поженились с тобой? — обратилась Мария Дмитриевна к своему супругу.
— В 68-м.
— Я уж и забыла. Память уже…
— Я-то не забыл, — смеется Николай. — Она меня за муки полюбила, а я ее — за сострадание к ним.
— Да ну тебя, — улыбнулась женщина.
До 1985 года супруги жили в «лачуге», как называет ее Мария Дмитриевна, в Октябрьском районе. По ее словам, там было очень холодно, дети мерзли и часто болели. Потом женщина узнала, что эта служебная квартира освободилась, и они с Николаем устроились работать на базу неподалеку, чтобы заселиться сюда. После того как супруг 15 лет проработал дворником, жилье перешло в их собственность.
Ложусь спать и говорю: «Господи, сохрани нас»
Пенсионеры живут в квартире с двумя комнатами и кухней. Местами дерево между потолком и стенами отвалилось, но главная проблема здесь — холод. Дом сильно промерзает, поэтому зимой приходится ходить в валенках.
— Мы мерзнем, как собаки, мы — дети войны. Хотелось бы пожить по-человечески, — рассказала Мария Дмитриевна.
Здание постепенно заваливается, и сейчас окна, которые выходят на задний двор, уже стоят на земле. В прошлом году начал проваливаться пол в спальне.
— Смотрим, он все ниже и ниже прогибается. Я к знакомым сходила, они рассказали про человека, у которого есть своя организация и он может помочь, Игорь Медов. Он сделал прошлой осенью пол, — говорит пенсионерка.
Кроме этого, в квартиру провели канализацию, установили душевую кабину, туалет и водонагреватель.
Когда весной начинает таять снег, вода затекает в подвал дома. Из-за сырости летом в комнату летят комары.
— И я всегда летом спала, стыдно сказать, в коробке. С помойки принесу от «Бирюсы» коробку большую, туда залезаю и сплю. Потому что комары надоедают, — говорит пенсионерка. — Даже на второй этаж они летят из подпола. А потом — черные мухи. Мы купили спиральки, комаров выгнали, а мухи летят все лето до осени, такие черно-зеленые. Так вот живем. Стыд и позор. Кто знает, дождемся ли мы светлого будущего.
В 2003 году в доме был пожар. После этого в здание провели отопление (которого все равно недостаточно). Жильцы до сих пор боятся возгорания, потому что в этом доме живет мужчина, у которого проблемы с памятью.
— Один бедняга живет. Поначалу пил, потом жена ушла. А сейчас молюсь, хоть бы Господь дал ему памяти, чтобы он ничего включенным не оставил, ведь одно мгновение — и дом вспыхнет. Ложусь спать и говорю: «Господи, сохрани нас», — поделилась Мария Дмитриевна.
На лестницах часто ночуют бездомные, потому что дверь в подъезд всегда открыта. Жильцы скинулись и установили дверной замок, но никто им не пользуется.
Есть ли шансы на расселение
Дом признали аварийным в 2014 году. Его износ составил 64%. В ответе департамента ЖКХ мэрии Новосибирска, который получил в июне 2020 года глава общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов, перечислены нарушения в этом здании. Согласно отчету, здесь искривлены стены, некоторые участки осели, на перекрытиях есть глубокие трещины, а пол поражен гнилью и жучком. На нем есть прогибы и просадка.
— Начало расселения дома запланировано на 2022 год, окончание — на 4-й квартал 2023 года, — говорится в ответе мэрии.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать актуальную информацию о перспективах расселения дома.
Обновлено. Управление по жилищным вопросам мэрии Новосибирска сообщило НГС, что в доме проживает 34 человека. Расселение начнется годом позже.
— Расселение дома по ул. Коммунистической, 3а запланировано в 2023 году, окончание расселения дома — 31.12.2023 года, — говорится в ответе мэрии.
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