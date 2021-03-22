Дом с дырой: как живут в самом старом аварийном доме Новосибирска — среди элитных высоток тихого центра

— В каком году мы поженились с тобой? — обратилась Мария Дмитриевна к своему супругу.



— В 68-м.



— Я уж и забыла. Память уже…



— Я-то не забыл, — смеется Николай. — Она меня за муки полюбила, а я ее — за сострадание к ним.



— Да ну тебя, — улыбнулась женщина.



До 1985 года супруги жили в «лачуге», как называет ее Мария Дмитриевна, в Октябрьском районе. По ее словам, там было очень холодно, дети мерзли и часто болели. Потом женщина узнала, что эта служебная квартира освободилась, и они с Николаем устроились работать на базу неподалеку, чтобы заселиться сюда. После того как супруг 15 лет проработал дворником, жилье перешло в их собственность.