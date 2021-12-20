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Новосибирский аэродром Росгвардии готовят к переезду — на это потребуется 5–7 лет

Холдинг «СДС» обсуждает передислокацию аэродрома на территорию завода «Сухой»

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Вертолеты Росгвардии планируют передислоцировать на территорию корпорации «Сухой»

Вертолеты Росгвардии планируют передислоцировать на территорию корпорации «Сухой»

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Холдинг «СДС» ведет переговоры о передислокации аэродрома Росгвардии Гвардейский с территории старого аэропорта Северный на территорию корпорации «Сухой», в которую входит Чкаловский завод.

Как рассказала гендиректор застройщика территории «СДС-Финанс» Светлана Кононова, перенос Гвардейского обсуждают вместе с федеральным агентом ДОМ.РФ.

— Мы неоднократно встречались на территории завода «Сухой». В принципе, Гвардейский сказал, что им удобна эта территория, «Сухой» готов. Но там есть вопросы правового механизма, которые мы сейчас с ДОМ.РФ пытаемся решать, — сказала Светлана Кононова.

Она уточнила, что сейчас идет обсуждение конкретного места передислокации, строительство, просчитывается стоимость строительства нового аэродрома. Переезд части Росгвардии разделен на три этапа: выделение земли, строительство нового аэродрома и казарм и собственного смена дислокации Гвардейского. По словам гендиректора «СДС-Финанс», на окончательный переезд потребуется 5–7 лет, при этом предполагается, что его финансирование возьмет на себя застройщик.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев подтвердил намерения Росгвардии сменить место дислокации аэродрома.

— Настроение Росгвардии никуда не пропало: в начале года мы получили техническое задание на мэрию города Новосибирска, на Минстрой [и застройщика] в части требований для аэродрома, чтобы осуществлять капиталовложения в площадку «Сухой» и осуществить переезд. Это важно и для города: все прекрасно понимают ограничения, которые в этой локации создает аэродром Росгвардии в части глиссад, — сказал он.

НГС обратился за комментариями по ситуации в Росгвардию и холдинг «Сухой».

Компания «СДС-Финанс» летом 2021 года получила первое разрешение на строительство жилья на территории аэропорта Северный. Огромная площадка находится под управлением другой структуры холдинга «СДС» — компании «Айден». НГС подробно рассказывал о владельцах бывшего аэропорта.

О переезде аэродрома говорят уже несколько лет, площадку на территории завода «Сухой» в Новосибирске называли одним из возможных вариантов еще в 2017 году.

Аэродром в этой части города мешает развитию города в северном направлении, в частности, строительству жилья. Особенно остро этот вопрос встал в последние два года, когда началось активное строительство вокруг территории аэропорта Северный. При этом в Новосибирске всё еще не установлены приаэродромные территории, в том числе из-за множества ограничений.

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