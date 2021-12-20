Новосибирский аэродром Росгвардии готовят к переезду — на это потребуется 5–7 лет

Она уточнила, что сейчас идет обсуждение конкретного места передислокации, строительство, просчитывается стоимость строительства нового аэродрома. Переезд части Росгвардии разделен на три этапа: выделение земли, строительство нового аэродрома и казарм и собственного смена дислокации Гвардейского. По словам гендиректора «СДС-Финанс», на окончательный переезд потребуется 5–7 лет, при этом предполагается, что его финансирование возьмет на себя застройщик.



Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев подтвердил намерения Росгвардии сменить место дислокации аэродрома.



— Настроение Росгвардии никуда не пропало: в начале года мы получили техническое задание на мэрию города Новосибирска, на Минстрой [и застройщика] в части требований для аэродрома, чтобы осуществлять капиталовложения в площадку «Сухой» и осуществить переезд. Это важно и для города: все прекрасно понимают ограничения, которые в этой локации создает аэродром Росгвардии в части глиссад, — сказал он.