Мертвый город: в Новосибирске из-за авиаторов могут полностью остановить стройки — даже детских садов и школ

В 2017 году российское правительство приняло закон о приаэродромных территориях (ПАТ), который, как рассчитывали его авторы, должен обеспечить с одной стороны безопасность полетов, с другой — комфорт горожан. На его применение — то есть разработку и постановку на кадастровый учет границ этих самых ПАТ — регионам дали три года. Но многие регионы, по словам экспертов, закон саботируют до сих пор, игнорируя даже представления прокуратуры: если его исполнять, крупные города просто вымрут. Такую перспективу участники строительного рынка обсудили 10 ноября на круглом столе, организованном Ассоциацией строительных организаций Новосибирской области (АСОНО).



По информации президента Союза строителей Новосибирской области, руководителя Совета АСОНО Максима Федорченко, сегодня в России 425 аэродромов. 170 из них — гражданские, 122 — военные, 125 — аэродромы совместного базирования, еще 8 — экспериментальные.



Пока границы ПАТ не установлены, строительство вблизи аэродромов и в районе полос воздушных подходов к ним новосибирские застройщики в зависимости от места строительства согласовывают с руководством Новосибирского авиационного завода им. Чкалова (при нем есть экспериментальный аэродром), с Росгвардией (государственная авиация) или Росавиацией (аэропорт Толмачёво). По общему правилу, как объяснила ведущий юрист АСОНО Мария Митяшина, согласование проходит при наличии положительного заключения Роспотребнадзора — в первую очередь по соответствию шума от самолетов нормам.

