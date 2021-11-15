Мертвый город: в Новосибирске из-за авиаторов могут полностью остановить стройки — даже детских садов и школ

Новосибирские строители потребовали внести поправки в федеральный закон
В регионах России может фактически остановиться любое строительство — это касается не только так надоевших горожанам точечных высоток, но и детских садов, и школ, и поликлиник. Всё дело в новом законе о приаэродромных территориях. Эксперты вспоминают, что изначально он создавался для Новой Москвы, которая при расширении границ начала подбираться к аэропортам, — для безопасности полетов и исключения застройки возле гудящих самолетов. Но там, где маршруты многочисленных самолетов — гражданских, военных, экспериментальных — уже давно проходят непосредственно над жилыми кварталами, закон обернулся катастрофой. В Иркутской области сегодня нельзя даже сдать уже построенные дома и социальные объекты. То же, по мнению экспертов, ждет и Новосибирск. Подробности узнала Лиза Пичугина.
В 2017 году российское правительство приняло закон о приаэродромных территориях (ПАТ), который, как рассчитывали его авторы, должен обеспечить с одной стороны безопасность полетов, с другой — комфорт горожан. На его применение — то есть разработку и постановку на кадастровый учет границ этих самых ПАТ — регионам дали три года. Но многие регионы, по словам экспертов, закон саботируют до сих пор, игнорируя даже представления прокуратуры: если его исполнять, крупные города просто вымрут. Такую перспективу участники строительного рынка обсудили
По информации президента Союза строителей Новосибирской области, руководителя Совета АСОНО Максима Федорченко, сегодня в России 425 аэродромов. 170 из них — гражданские, 122 — военные, 125 — аэродромы совместного базирования, еще 8 — экспериментальные.
Пока границы ПАТ не установлены, строительство вблизи аэродромов и в районе полос воздушных подходов к ним новосибирские застройщики в зависимости от места строительства согласовывают с руководством Новосибирского авиационного завода им. Чкалова (при нем есть экспериментальный аэродром), с Росгвардией (государственная авиация) или Росавиацией (аэропорт Толмачёво). По общему правилу, как объяснила ведущий юрист АСОНО Мария Митяшина, согласование проходит при наличии положительного заключения Роспотребнадзора — в первую очередь по соответствию шума от самолетов нормам.
Проблема возникает в случае строительства вблизи военных аэродромов: их точные границы, а следовательно и санитарно-защитные зоны, неизвестны — они защищены гостайной.
— В связи с тем, что информация о полетах военных воздушных судов является секретной, осуществить замеры не представляется возможным, Роспотребнадзор отказывает в связи с этим в получении заключения, а организация, в ведении которой находится аэродром государственной авиации, отказывает в предоставлении согласования, ссылаясь на отсутствие заключения, — описывает коллизию Мария Митяшина.
Именно о военный аэродром — Гвардейский — споткнулась компания «Брусника»: хотя Росгвардия отозвала свои претензии, а суды встали на сторону застройщика как раз из-за отсутствия информации о санитарно-защитных зонах аэродрома, дело снова вернули в суд после кассационной жалобы прокуратуры.
Предполагалось, что новый закон эту проблему решит: все ПАТ будут зарегистрированы, их границы будут четкими и понятными для застройщиков, и заключение Роспотребнадзора больше не будет нужно. Но законодатели сделали только хуже, считают застройщики.
По закону ПАТ делят на 7 подзон. 6 из них связаны с безопасностью полетов и контролируются в основном аэропортами и аэродромами. На них запрещено размещать объекты, которые не предназначены, например, для обеспечения взлета и посадки воздушных судов (
К определению каждой из этих подзон у юристов есть вопросы. Например, к терминологии, которую можно трактовать по-разному. А для установления
Еще больше вопросов вызывает
— Норма ночных шумов [по закону] — 45 дБ, — поясняет член комитета по строительству Общественной организации «Деловая Россия» Денис Воронов. — В любом месте Москвы санитарная норма в 45 дБ, которая заложена в СанПиН, не выполняется даже в тихом центре самой богатой части города (средний уровень в столице — около 76 дБ. — Прим. ред.).
При этом, если можно защитить горожан от шума дороги щитами, защиты от гула самолетов нет в принципе.
— Любая наша улица при самом слабом трафике производит шум от 60 дБ и выше, но строить почему-то можно, — говорит Максим Федорченко. — Если ночью каждые полчаса пролетает самолет, который 5 минут шумит на 55 дБ — это шум современной электробритвы или обычного разговора, средний шум составит уже 45,6 дБ, территория попадает в
В Иркутске, где в городской черте действуют гражданский аэропорт и аэродром авиационного завода, в соответствии с новым законом установили одну ПАТ — и столкнулись с огромным количеством проблем. Причем под ограничения попали не только жилые высотки.
— Поставленная на кадастровый учет ПАТ иркутского аэропорта накрывает огромное количество уже существующих жилых кварталов. То есть эта территория мертвая, внутри нее нельзя строить новые объекты жилья и соцкультбыта, нельзя реконструировать существующие объекты, — описывает ситуацию Денис Воронов. — Эта территория в логике санитарных властей и прокуратуры должна умирать сама: строить нельзя, модернизировать нельзя. <…> Сегодня в Иркутске муниципалитеты не могут получить разрешения на ввод уже построенных садиков, разрешения на строительство которых выдавались в 2019–2020 годах. Не могут ввести в эксплуатацию уже построенные жилые объекты, разрешения на строительство которых выдавались еще раньше.
Еще одна приаэродромная территория — вокруг авиационного завода — той самой
В Новосибирской области пока ни одной ПАТ не установлено, но проекты готовят, рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Министерства строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.
— Толмачёво сделало проект зоны, по которой были замечания. По оценке Минстроя, она накрывала порядка 3 миллионов квадратных метров жилья по выданным и перспективным площадкам, — уточнил представитель Минстроя.
Главное, что удивляет всех участников рынка, — это стремление властей защитить потенциальных жителей перспективных домов, не учитывая тех, кто живет в «опасных» зонах десятилетиями.
— Не выдерживается цель самого этого мероприятия: целью была защита граждан, но прокуратура никак не защищает граждан, которые уже живут в
Сейчас участники круглого стола намерены обратиться к органам федеральной власти и к депутатам Госдумы: закон нужно корректировать.
В Новосибирске конфликт из-за строительства вблизи аэродрома начался из-за жилого дома на улице Аэропорт, 1/1 компании «ВИРА-Строй», а затем развернулся из-за нового проекта «Брусники» — квартала «Авиатор». Сегодня в проекте, по данным Ирины Головкиной, около 350 дольщиков. В случае установления ПАТ под ограничения может попасть и масштабный проект на территории закрытого аэропорта Северный.