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Новосибирский суд разрешил построить жилой комплекс рядом с аэродромом Гвардейский

Судьи отклонил иск прокуратуры о признании стройки незаконной

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Первый этап будущего жилого квартала — здание спорткомплекса — здесь уже построили, за ним должны вырасти жилые дома. Справа на фото виден дом по улице <nobr class="_">Аэропорт, 1/1</nobr>, к которому Росгвардия сперва предъявила, а затем отозвала претензии

Первый этап будущего жилого квартала — здание спорткомплекса — здесь уже построили, за ним должны вырасти жилые дома. Справа на фото виден дом по улице Аэропорт, 1/1, к которому Росгвардия сперва предъявила, а затем отозвала претензии

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Новосибирский суд признал законной стройку рядом с военным аэродромом

Новосибирский областной суд 1 июня вынес решение по иску прокуратуры к мэрии Новосибирска из-за строительства квартала «Авиатор» — его строят в микрорайоне Аэропорт недалеко от аэродрома Гвардейский и войсковой части.

Судья поддержал решение первой инстанции, которая признала строительство законным. Как рассказали в компании «Брусника», которая ведет строительство проекта, жилой квартал не попадает в глиссаду вертолетов Гвардейского (это на старте проекта подтвердили в войсковой части Росгвардии 3733), а санитарные зоны аэродрома не установлены, поэтому не могут считаться основанием для отказа в разрешении на строительство.

Помимо этого, уже несколько лет обсуждается вопрос о переносе Гвардейского.

— Минстрой Новосибирской области и администрация города предоставили суду документ о создании рабочей группы, которая уже занимается вопросом передислокации принадлежащего Росгвардии аэродрома. Его перенос — вопрос времени. В этих условиях препятствовать реализации застройке участков около Гвардейского нецелесообразно, — подчеркнули в «Бруснике».

По информации застройщика, запрета на заключение договоров долевого участия суд не налагал. Сегодня в проекте «Авиатор» заключено 297 договоров на приобретение квартир, кладовых и парковочных мест — это около 200 дольщиков. При этом фактическое строительство было приостановлено с 25 ноября 2020 года, уточнили в компании.

НГС отправил запрос в прокуратуру НСО, чтобы уточнить позицию ведомства по иску.

Оспорить выданное разрешение на строительство пыталась городская прокуратура, но первая инстанция также отказала в иске. Ранее войсковая часть Росгвардии 3733 пыталась признать незаконным уже построенный жилой дом рядом со стройкой, но позже отозвала иск.

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