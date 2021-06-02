Новосибирский суд разрешил построить жилой комплекс рядом с аэродромом Гвардейский

Новосибирский областной суд 1 июня вынес решение по иску прокуратуры к мэрии Новосибирска из-за строительства квартала «Авиатор» — его строят в микрорайоне Аэропорт недалеко от аэродрома Гвардейский и войсковой части.



Судья поддержал решение первой инстанции, которая признала строительство законным. Как рассказали в компании «Брусника», которая ведет строительство проекта, жилой квартал не попадает в глиссаду вертолетов Гвардейского (это на старте проекта подтвердили в войсковой части Росгвардии 3733 ), а санитарные зоны аэродрома не установлены, поэтому не могут считаться основанием для отказа в разрешении на строительство.

