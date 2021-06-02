Новосибирский суд разрешил построить жилой комплекс рядом с аэродромом Гвардейский

Новосибирский суд признал законной стройку рядом с военным аэродромом
Новосибирский областной суд
Судья поддержал решение первой инстанции, которая признала строительство законным. Как рассказали в компании «Брусника», которая ведет строительство проекта, жилой квартал не попадает в глиссаду вертолетов Гвардейского (это на старте проекта подтвердили в войсковой части
Помимо этого, уже несколько лет обсуждается вопрос о переносе Гвардейского.
— Минстрой Новосибирской области и администрация города предоставили суду документ о создании рабочей группы, которая уже занимается вопросом передислокации принадлежащего Росгвардии аэродрома. Его перенос — вопрос времени. В этих условиях препятствовать реализации застройке участков около Гвардейского нецелесообразно, — подчеркнули в «Бруснике».
По информации застройщика, запрета на заключение договоров долевого участия суд не налагал. Сегодня в проекте «Авиатор» заключено
НГС отправил запрос в прокуратуру НСО, чтобы уточнить позицию ведомства по иску.
Оспорить выданное разрешение на строительство пыталась городская прокуратура, но первая инстанция также отказала в иске. Ранее войсковая часть