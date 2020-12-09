«Детей ни покормить, ни обогреть». Жители 7 коттеджных поселков часто остаются без света, воды и тепла

1400 жителей коттеджных поселков под Новосибирском пожаловались на отключения света
С каждым годом в популярные коттеджные поселки под Новосибирском на постоянное жительство переезжает все больше и больше сибиряков — свежий воздух и спокойная обстановка очень привлекают. Однако на протяжении нескольких лет 7 поселков в тридцатиминутной удаленности от центра города с завидной регулярностью остаются без электричества. После аварий вместе со светом здесь на 10 часов отключают воду и тепло — центральное отопление сюда не проводили. Тогда, особенно в холода, жителям приходится спасаться кто чем может. В ответственных ведомствах к их просьбам не прислушиваются и предлагают решать проблему самостоятельно. По этой причине местные решили пойти на крайние меры — обратиться в прокуратуру. Корреспондент НГС Татьяна Гладких выяснила, чего жители поселков хотят добиться от чиновников.
«Мы продолжаем здесь жить как в каменном веке»
Утро пятницы, на улице колючий мороз. Ожидается, что в такую погоду на конечную остановку «Поселок Близкий», где назначена встреча с корреспондентом НГС, придут немногие. Да и рабочий день не позволяет. Здесь уже собралось несколько человек: пенсионеры да мамочки с детьми. На вопросы о том, пришли ли они сюда для общения с журналистом, многие реагируют стеснительно:
— Да мы так, посмотреть, — отвечает девушка.
Первой на встречу пришла Ольга, жительница «Чкаловских Просторов», которая взяла на себя ответственность собрать представителей от всех поселков. У нее в руках папка с кипой бумаг. Внутри — подписи, которые позже отправятся в прокуратуру и всевозможные ведомства, куча документов со списками многочасовых отключений. Женщина шутит, что из-за проблем с электричеством ее поселок прозвали «ЧП». Последнее отключение света в поселках, по ее словам, произошло 28 ноября. Тогда 9 часов местные были вынуждены спасаться от холода кто чем может. Постоянные обращения к чиновникам для них не в новинку.
— В «НовосибирскЭнергоСбыте» и Министерстве ЖКХ постоянно присылают нам ответы на обращения — считай, отписки. Они просто пишут: устанавливайте альтернативные источники электропитания, мол, мы готовы провести модернизацию оборудования. Но модернизацию аварийного участка они обещали провести еще в 2018 году. Уже конец 2020-го — хуже и хуже только становится, аварии происходят только чаще. Вообще глобально проблема не только с электроснабжением, но и власти не занимаются развитием инфраструктуры, — рассказывает Ольга.
За несколько минут вокруг нас вырастает толпа. Сначала все прислушиваются к разговору, а затем и начинают перебивать. Ольга Ветлянд, депутат Каменского сельского совета. считает: поселки, связанные общей линией электросетей, находятся в чрезвычайном положении:
— «Региональные сети» содержат их в ненадлежащем состоянии — они прекрасно в курсе того, что население растет. «РЭС» же выделяют людям мощности, но при этом помимо того, что люди оплачивают электроэнергию, они еще и платят за технологическое присоединение. В зависимости от мощности, которую ты просишь, ты платишь по закону от 500 до 1000 рублей. Это говорит о том, что «РЭС» обязуются обеспечить всем абонентам электроэнергию. Но при этом мы продолжаем здесь жить как в каменном веке. Кабель, которым мы пользуемся, рассчитан только на Каменку и Восход, а у нас столько огромных поселков. И вот что у нас будет, когда придут настоящие сибирские морозы?
Ситуация осложняется тем, что нагрузка на сети особенно растет именно зимой (часто — по ночам), так как многие жители пользуются электрическими котлами. Длительные аварии происходят всё чаще. Местные, отвечая на вопрос о том, как же они справляются в холода, все как один отвечают: начинается паника.
— У многих большие семьи, маленькие дети. Соответственно, если нет света и тепла, то детей ни покормить, ни умыть, ни обогреть. У некоторых есть возможность уезжать, но не на сутки же... У многих есть либо газовые горелки, либо газовые баллоны, генераторы, бесперебойники. Но это дорого стоит, не у всех есть возможность такое себе позволить. Например, нужно уметь заправить генератор бензином, вытащить его на улицу и так далее. Площадь небольших домов у жителей около ста квадратов. Даже их обогреть нереально. Естественно, за это время дом остывает. Еще и магазины не работают. Сидишь в холоде. У дочери после последнего отключения разорвало угольные фильтры для очистки воды и забилась углем вся система водоснабжения, — сетует местная жительница Татьяна.
В моменты отключения электричества у многих выходят из строя бытовые приборы. Скачки напряжения на фазах, по информации сельчан, могут доходить до 245 вольт.
— Ребятишки, которые сейчас находятся на домашнем обучении, вынуждены делать домашние задания на компьютере. Но ведь всё отрубает, сохраниться не успел — истерика, — наперебой рассказывают сельчане. — Люди тоже работают на удаленке, и кто в этом виноват?
Местные считают, что жителей поселков Восход, «Близкий», «Чкаловские Просторы», «Скандинавия», «Бердский перекат», «Содружество», села Каменка сталкивают лбами, ведь они «сидят на одних электросетях».
Жительница «Чкаловских Просторов» Ольга возмущается — по ее мнению, в «РЭС» некорректно считают количество часов без света при отключениях:
— Ой, как интересно получается по отключениям в «Чкаловских Просторах». За 2020 год по нашему поселку набралось 119 часов аварийных отключений вместе с плановыми. При этом, сверяя с перечнем зафиксированных отключений, который «РЭС» выслали председателю по его запросу, я выяснила, что «РЭС» «забыли» учесть там две самые продолжительные аварии — 8 октября на 720 минут и с 27 по 28 мая на 1200 минут. Итого они выкинули из аварийной истории 32 часа.
Если сложить все отключения, то, по подсчетам самих жителей, за год у них не было света 6,3 дня.
Что говорят в «РЭС»: застройка опережает возможности
В пресс-службе АО «РЭС» объяснили, что 28 ноября в селе Каменка произошло аварийное отключение электроснабжения из-за повреждений в нескольких местах двух кабельных линий электропередачи, питающих распределительный пункт:
— В течение последних лет в селе Каменка ведется активная застройка — как в индивидуальном порядке, так и в составе комплексных проектов. Это сопровождается существенным ростом потребления электрической энергии и, соответственно, увеличением нагрузок на существующие электросети. А перегрузки в сети и эксплуатация линий на пределе мощности могут повлечь за собой технологические нарушения в работе электроустановок.
Застройка этой территории, по заверениям пресс-службы, сильно опережает пропускные возможности электросетей. По информации АО «РЭС», реконструкция объектов в Каменке внесена в план инвестиционной программы.
— За период с 2016 по 2020 год выполнена реконструкция более 17 км воздушных линий электропередачи 10 кВ, построены 6 км новых ЛЭП и распределительный пункт (РП). А для распределения нагрузки на электросети проведено разукрупнение действующих линий 10 кВ с переключением на новый РП. Общий объем капитальных вложений компании превысил 80 миллионов рублей, предстоит также реконструкция питающей ПС с увеличением мощности, — отчитались в ведомстве.
Жители всех поселков совместно собрали более 1400 подписей с просьбой взять на контроль ситуацию с отключениями и улучшить систему электроснабжения, которые направят в прокуратуру. Копии документа направят в администрации области и района, Роспотребнадзор и Ростехнадзор, губернатору Новосибирской области, в ОАО «НовосибирскЭнергоСбыт» и АО «Региональные электрические сети».
Кто виноват и что делать
Cпециалист в сфере строительства коттеджных поселков Андрей Головин рассказал — подобная проблема в коттеджных поселках на окраине Новосибирска и по области встречается нередко. Он считает, что сетевая компания «РЭС» должна была проследить за ростом числа потребителей электроэнергии:
— И формально, и технически, и экономически это непосредственная задача сетевой компании «РЭС» и ее прямая обязанность. Она зарабатывает деньги на абонентах: больше абонентов — больше денег. Ее обязанность — обеспечить людей электроэнергией.
По словам Андрея Головина, если сети не были рассчитаны на большую нагрузку, их нужно модернизировать. Чем больше приток новых абонентов, пользующихся электроэнергией, там больше денег получат «РЭС». Технически, уверен эксперт, это несложная задача.
Изначально, чтобы такой проблемы не возникло, застройщик должен был подключить свой поселок к электросетям по 2-й категории надежности (потребитель может быть отключен от электроэнергии не более чем на час). Однако в этой задаче есть две сложности.
— Во-первых, это дорого и необходимо построить две высоковольтные линии. Во-вторых, «РЭС» очень неохотно выдают технические условия на 2-ю категорию, — пояснил мужчина. — Для этого людям нужно лоббировать свои интересы и взаимодействовать с администрацией, чтобы администрация, в свою очередь, взаимодействовала с «РЭС».
Специалист считает, что изначально это было обязанностью управляющей компании, которая продавала на своей территории участки и подключала электричество. Теперь, когда она не выполнила свои обязательства, нужно направлять жалобы во все инстанции — тогда дело сдвинется с места быстрее.
Сложность заключается в том, что часть поселков в Новосибирской области строилась десятилетия назад — найти тех девелоперов, которые отвечали за подачу света сюда, сложно или нельзя совсем. Возможно, тогда никто не мог подумать, что сюда хлынет огромное количество новых жителей. Однако с новыми поселками всё гораздо проще. Корреспондент НГС направила запрос в ГК «Гелеон», которая является застройщиком и управляющей компанией поселков «Близкий», «Чкаловские Просторы» и «Скандинавия», с просьбой уточнить, обращались ли их жители в компанию с жалобами на частые отключения электроэнергии и планирует ли компания решать этот вопрос. На момент публикации статьи ответ из ГК «Гелеон» не пришел.
Андрей Головин уточнил: чтобы понять, кто виноват в некачественной подаче электроэнергии, в первую очередь нужно определить, на чьей территории происходят аварии. Если внутри поселка застройщика — претензию нужно направлять ему, а если за его территорией, например на линиях «РЭС», — обращаться к ответственному ведомству в «РЭС».
— Если местные жители заключали договор с «НовосибирскЭнергоСбытом», то нужно направить претензию туда с требованием пересчитать сумму платежей из-за некачественного электроснабжения. Так как это непосредственный доход «НовосибирскЭнергоСбыта», он будет обязан отреагировать. К тому же «НовосибирскЭнергоСбыт» является гарантирующим поставщиком электроэнергии по области — все люди из поселков платят деньги именно туда, а «РЭС» являются сетевой компанией. Уже затем «НовосибирскЭнергоСбыт» должен решать, по чьим проводам не доходит электроэнергия, — объяснил специалист.
Недавно НГС рассказал историю поселка «Ясная поляна» в Первомайском районе Новосибирска. Десятки домов здесь регулярно остаются без электричества и отопления — они не могут найти собственника кабеля, где происходят аварии.