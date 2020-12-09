«Детей ни покормить, ни обогреть». Жители 7 коттеджных поселков часто остаются без света, воды и тепла

«Мы продолжаем здесь жить как в каменном веке»

Утро пятницы, на улице колючий мороз. Ожидается, что в такую погоду на конечную остановку «Поселок Близкий», где назначена встреча с корреспондентом НГС, придут немногие. Да и рабочий день не позволяет. Здесь уже собралось несколько человек: пенсионеры да мамочки с детьми. На вопросы о том, пришли ли они сюда для общения с журналистом, многие реагируют стеснительно:

— Да мы так, посмотреть, — отвечает девушка.



Первой на встречу пришла Ольга, жительница «Чкаловских Просторов», которая взяла на себя ответственность собрать представителей от всех поселков. У нее в руках папка с кипой бумаг. Внутри — подписи, которые позже отправятся в прокуратуру и всевозможные ведомства, куча документов со списками многочасовых отключений. Женщина шутит, что из-за проблем с электричеством ее поселок прозвали «ЧП». Последнее отключение света в поселках, по ее словам, произошло 28 ноября. Тогда 9 часов местные были вынуждены спасаться от холода кто чем может. Постоянные обращения к чиновникам для них не в новинку.