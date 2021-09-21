Сибирячка потребовала от строительной компании экс-депутата почти полмиллиона рублей

— Эти 480 тысяч — это взысканная неустойка за просрочку сроков передачи объекта недвижимости по договору долевого участия в строительстве. По закону о банкротстве у нее нет права подавать заявление о банкротстве. Ее юрист подала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей юридического лица. Оно обозначено в системе буквой Б, так как в любом случае такие заявления рассматриваются в заявлении о банкротстве. Есть различные правовые способы по взысканию задолженности, у Надежды Сухариной есть исполнительный лист в отделе судебных приставов, и частично уже взыскано из этой суммы. Деньги, которые подают на расчетный счет «Арго», приставами взыскиваются и распределяются между кредиторами, — сообщила Надежда Сухарина.

В электронной картотеке арбитражного суда дела о банкротстве помечаются буквой Б.

На Надежду Сухарину, по данным «Контур.Фокуса», было зарегистрировано два ИП — оба связанны с услугами по переводу и переводческое бюро. Сама Надежда Сухарина отказалась комментировать иск в разговоре с корреспондентом НГС.

