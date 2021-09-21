Сибирячка потребовала от строительной компании экс-депутата почти полмиллиона рублей

В Новосибирске строительная компания бывшего депутата Заксобрания Олега Мирошникова получила иск о банкротстве от жительницы города Надежды Сухариной, которая не получила вовремя свою квартиру. По данным картотеки арбитража, размер требований к компании «Фирма "Арго"» составляет 480,5 тысячи рублей.
Олег Мирошников сообщил НГС, что это не первый иск от Надежды Сухариной, но ранее суд отказывал ей. Как пояснила директор по правовым вопросам компании «Арго» Ирина Нестеренко, речь идет о неустойке за нарушение сроков сдачи жилья:
— Эти 480 тысяч — это взысканная неустойка за просрочку сроков передачи объекта недвижимости по договору долевого участия в строительстве. По закону о банкротстве у нее нет права подавать заявление о банкротстве. Ее юрист подала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителей юридического лица. Оно обозначено в системе буквой Б, так как в любом случае такие заявления рассматриваются в заявлении о банкротстве. Есть различные правовые способы по взысканию задолженности, у Надежды Сухариной есть исполнительный лист в отделе судебных приставов, и частично уже взыскано из этой суммы. Деньги, которые подают на расчетный счет «Арго», приставами взыскиваются и распределяются между кредиторами, — сообщила Надежда Сухарина.
В электронной картотеке арбитражного суда дела о банкротстве помечаются буквой Б.
На Надежду Сухарину, по данным «Контур.Фокуса», было зарегистрировано два ИП — оба связанны с услугами по переводу и переводческое бюро. Сама Надежда Сухарина отказалась комментировать иск в разговоре с корреспондентом НГС.
«Фирма "Арго"» зарегистрирована в Новосибирске. Генеральным директором и владельцем 50% компании является экс-депутат Заксобрания области от «Единой России» Олег Мирошников. В прошлом году он вышел из партии. По данным «Контур.Фокуса», еще половина компании принадлежит китайской фирме «Хэбэйская Строительная Корпорация Синьцзянь». За год выручка фирмы «Арго» составила 21 млн, чистая прибыль — 2 млн. Занимается строительством.
В Новосибирске компания «Арго» построила «Дом на Островского», микрорайон «Олимпийской славы», жители которого устраивали пикеты из-за качества воды, и торговый центр LEXX.
Летом иск о банкротстве получила фирма ООО «Строймонтаж» — подрядчик на строительстве нового ЛДС в Новосибирске.