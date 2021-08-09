Жителей коттеджного поселка не пропускают к домам: на въезде установили шлагбаум и требуют прописку

В коттеджный поселок «Гармония» некоторых жителей пускают только по прописке
Конфликт разгорелся после прихода в коттеджный поселок «Гармония» новой управляющей компании: местным жителям предложили заключить договор, а тем, кто не согласился с условиями и отказался подписывать документ, создали препятствия в проезде на территорию. Почему люди отказываются заключать договор с УК и действительно ли их не пропускают к собственным домам — в ситуации разбиралась корреспондент НГС.
С чем не согласны жители
Управляющая компания «Гармония» заработала в поселке с июля. Собственникам коттеджей и таунхаусов сразу же предложили заключить договор на обслуживание, но некоторые пункты смутили местных жителей.
Тимур Ануфриев — один из тех, кто отказался подписать документ. По словам мужчины, в договоре прописано 16 пунктов, что обязуется делать УК. В список, помимо стандартного вывоза мусора и содержания дорог, вошли обслуживание газопровода, который до сих пор не подключен, обслуживание видеокамер (на весь поселок, по словам Ануфриева, установлена одна видеокамера), дополнительное благоустройство (детская и спортивная площадки, площадка для отдыха), озеленение территории поселка и уход за насаждениями. В итоге со всеми налогами, зарплатами и остальными пунктами в месяц выходит 3 тысячи рублей.
В договоре, объясняет местный житель свой отказ подписать документ, указаны пункты, которых в реальности пока нет. Коттеджный поселок, со слов Тимура Ануфриева, еще не достроен — сроки сдачи домов действительно откладывались несколько раз. В последний раз директор компании-застройщика «Гелеон Строй» Александр Матис обязался закончить работы по благоустройству в конце июля (документ есть в распоряжении редакции). По данным на 9 августа, в поселке не были заасфальтированы дороги и парковки. Помимо дорог застройщик также должен был сделать газон, установить камеры видеонаблюдения, оборудовать детскую и спортивную площадки, сделать уличное освещение и шлагбаум. Из всего списка появились только шлагбаум и одна камера видеонаблюдения.
По данным «Контур.Фокуса», директор УК «Гармония» — Виктория Хорошко, учредитель — Денис Дубинин, которому также принадлежит компания ООО «Гелеон Инвест». Застройщиком коттеджного поселка выступает компания с похожим названием — «Гелеон Строй», которую возглавляет Александр Матис. Застройщик уже несколько раз нарушал даты сдачи коттеджного поселка.
— Управляющая компания поставила свои условия на обслуживание поселка, с ценовой политикой которой мы не согласны. И мы не согласны с договором. Он в одностороннем порядке и явно не в нашу пользу. И сейчас УК чинит нам препятствия в доступе к своему имуществу, к моей земле, которую я приобрел, — говорит житель поселка Тимур Ануфриев.
На въезде в «Гармонию» установили шлагбаум. Тем жителям, которые подписали договор, выдали электронные пропуска для проезда на территорию. Тем, кто отказался заключать договор, приходится каждый раз предъявлять прописку.
— Проезжаем через ругань. Мы обязаны показать свои паспорта, обязаны показать документы вплоть до ЕГРН. Выписки, что это наша собственность. Дальнейшие препятствия связаны с подключением к тому же самому газу. Нам не выдают документы для заключения договора с газовой компанией, которая предоставляет газ, пока мы не подпишем договор с УК. Плюс ко всему, несмотря на то что я договор не подписал, мне все равно начисляют около трех тысяч рублей за обслуживание поселка, — возмущается Тимур Ануфриев.
После очередного скандала на въезде в поселок мужчина даже вызывал полицию.
Управляющая компания: «Препятствий никаких нет, проехать можно»
В УК «Гармония» говорят, что у них нет никакого конфликта с жителями и препятствий они никому не строят.
— Проехать он может. Препятствий никаких нет, — говорит директор управляющей компании Александр Курицын. — Коттеджный поселок у нас закрытого типа, есть пропускной пункт охраны. Охрана не знает, собственник он или нет. Другие собственники не хотят, чтобы посторонние люди заезжали в коттеджный поселок. Здесь 1300 участков. Соответственно, сами понимаете, сколько народу. Охрана не всегда знает человека в лицо или запоминает номер его автомобиля, да и собственники могут ездить на разных машинах.
Директор УК советует Тимуру Ануфриеву и другим недовольным жителям написать заявление с перечислением всех вопросов, которые их беспокоят:
— Если вашего читателя не устраивает что-то в договоре, то он может прийти к нам, написать заявление, мы обязательно все рассмотрим. Если у нас не получается мирно решить вопрос, то собственник вправе подать в суд. Я предлагаю всем излагать свои мысли на бумаги. Это самое верное решение, — говорит Александр Курицын.
Сейчас УК обслуживает только 7 улиц из 22 запланированных.
— Управляющая компания распределяет средства в зависимости от нужд на содержание водопровода, газопровода и так далее. Чтобы у людей было электричество, вода и газ. Я думаю, это бо́льшая необходимость, нежели подстрижка какого-то газона, которого, может, и нет. Благоустройство обещают в сентябре, — объясняет директор УК. В разговоре он несколько раз подчеркнул, что управляющая компания сама распределяет средства и это условие в договоре прописано.
— Это договор на будущее. Если бы они в завершенном коттеджном поселке приобретали жилье, то там был бы другой разговор. Попробуйте собрать 1300 собственников на подписание договора. Или на допсоглашение, или на изменение, — говорит директор УК.
На вопрос, куда сейчас уходят деньги, собираемые на несуществующее благоустройство, и в пользу каких ресурсов они перераспределяются, директор «Гармонии» отвечать отказался:
— Такая информация только по официальному запросу. Это точно не для СМИ. Деятельность управляющей компании я не буду рассказывать.
На днях НГС рассказывал про другой конфликт собственников. В сквере с фонтаном «Лучистый», который находится во дворе дома по Красному проспекту, 188, жильцы установили высокий забор. Он разбил сквер на неравные части, огородил уличные тренажеры и общую с соседним домом футбольную площадку.