Жителей коттеджного поселка не пропускают к домам: на въезде установили шлагбаум и требуют прописку

После очередного скандала на въезде в поселок мужчина даже вызывал полицию.

Управляющая компания: «Препятствий никаких нет, проехать можно»

В УК «Гармония» говорят, что у них нет никакого конфликта с жителями и препятствий они никому не строят.

— Проехать он может. Препятствий никаких нет, — говорит директор управляющей компании Александр Курицын. — Коттеджный поселок у нас закрытого типа, есть пропускной пункт охраны. Охрана не знает, собственник он или нет. Другие собственники не хотят, чтобы посторонние люди заезжали в коттеджный поселок. Здесь 1300 участков. Соответственно, сами понимаете, сколько народу. Охрана не всегда знает человека в лицо или запоминает номер его автомобиля, да и собственники могут ездить на разных машинах.

Директор УК советует Тимуру Ануфриеву и другим недовольным жителям написать заявление с перечислением всех вопросов, которые их беспокоят:

— Если вашего читателя не устраивает что-то в договоре, то он может прийти к нам, написать заявление, мы обязательно все рассмотрим. Если у нас не получается мирно решить вопрос, то собственник вправе подать в суд. Я предлагаю всем излагать свои мысли на бумаги. Это самое верное решение, — говорит Александр Курицын.