«Марриотт» меняет название — как отель будет называться теперь
Название изменится с 5 июля
Завтра, 5 июля, отель «Марриотт», который находится в центре Новосибирска, сменит название. Теперь он будет носить название — «Гранд Автограф Отель Новосибирск».
Как рассказал собственник отеля в Новосибирске Александр Бойко, смена названия на гостях не отразится, новая вывеска с логотипом появится чуть позже, сейчас она изготавливается.
— Нас уведомили, что Marriott International уходит из России и дали время сменить название. Не бывает ничего, что не играло бы в пользу бизнеса, здесь мы тоже найдем плюсы, — рассказал Александр Бойко.
Напомним, что 3 июня американская сеть отелей Marriott опубликовала на своем официальном сайте заявление о том, что приостанавливает деятельность на территории России.