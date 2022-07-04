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«Марриотт» меняет название — как отель будет называться теперь

Название изменится с 5 июля

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Американская сеть отелей Marriott 3 июня заявила об уходе из России

Американская сеть отелей Marriott 3 июня заявила об уходе из России

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Завтра, 5 июля, отель «Марриотт», который находится в центре Новосибирска, сменит название. Теперь он будет носить название — «Гранд Автограф Отель Новосибирск».

Как рассказал собственник отеля в Новосибирске Александр Бойко, смена названия на гостях не отразится, новая вывеска с логотипом появится чуть позже, сейчас она изготавливается.

— Нас уведомили, что Marriott International уходит из России и дали время сменить название. Не бывает ничего, что не играло бы в пользу бизнеса, здесь мы тоже найдем плюсы, — рассказал Александр Бойко.

Напомним, что 3 июня американская сеть отелей Marriott опубликовала на своем официальном сайте заявление о том, что приостанавливает деятельность на территории России.

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