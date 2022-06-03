Сеть Marriott заявила о приостановке деятельности в России. Что говорят в новосибирском отеле?
Американская компания заявила о сложности ведения бизнеса из-за санкций
Американская сеть отелей Marriott опубликовала на своем официальном сайте заявление о том, что приостанавливает деятельность на территории России.
— Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и Евросоюза сделают невозможным для Marriott продолжение работы или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложный, — сообщили на сайте сети.
По контактному номеру телефона отеля корреспонденту НГС сообщили, что эту ситуацию никак не комментируют, но продолжают работать в штатном режиме.
Известный новосибирский предприниматель Александр Бойко, чья компания построила здание отеля, сообщил, что «официально ничего не видел, пока только одни слухи»:
— Ничего такого страшного не произойдет, не переживайте. Мы никуда не уходим. Marriott, может быть уйдет, а мы останемся.
Бизнес-отель американской сети официально сдан в эксплуатацию 30 сентября 2013 года. Тогда сообщалось, что гостиничная сеть Marriott будет управлять отелем самостоятельно, до сих пор в России сеть продавала франшизу. Архитекторами здания стали Владимир и Мария Фефеловы, Татьяна Голяковская.
В мае McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России. Но рестораны в стране, открытые по франшизе, продолжают работать в обычном режиме. Позднее стало известно, что новым владельцем российского бизнеса американской корпорации неожиданно стал предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Он назвал срок, к которому для сети выберут новое название.