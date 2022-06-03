Сеть Marriott заявила о приостановке деятельности в России. Что говорят в новосибирском отеле?

Американская сеть отелей Marriott опубликовала на своем официальном сайте заявление о том, что приостанавливает деятельность на территории России.

— Мы пришли к мнению, что недавно объявленные ограничения США, Великобритании и Евросоюза сделают невозможным для Marriott продолжение работы или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России. Процесс приостановки операций на рынке, где Marriott работает уже 25 лет, сложный, — сообщили на сайте сети.