Сибирский хозяин «Макдоналдса» назвал срок, к которому для сети выберут новое название

Как рассказал Александр Говор, кроме работы в угольной отрасли (он был совладельцем компании «Южкузбассуголь»), а также производства и продажи бензина (компания «НефтеХимСервис») у него есть опыт в ресторанном бизнесе. В 2002 году он приобрел старую загородную базу и построил на ее месте ресторан и клуб-отель «Царская охота».



Подробнее о биографии и деловых интересах Александра Говора можно прочитать в материале Стаса Соколова.