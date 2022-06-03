Сибирский хозяин «Макдоналдса» назвал срок, к которому для сети выберут новое название
Бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор в интервью Forbes рассказал также о том, как стал ресторатором и почему его бизнес до сих пор убыточен
В середине мая стало известно, что американская корпорация McDonald's продала свой российский бизнес своему сибирскому франчайзи — предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору. Сегодня в российском издании журнала «Форбс» вышло интервью с Говором, где он рассказал о том, как пришел в этот бизнес и что собирается делать с купленными заведениями, а также когда появится новый бренд. Рассказываем главное.
По словам Говора, франчайзи «Макдоналдса» он стал «совсем случайно». Он прилетел по делу в Москву и там услышал разговор о том, что американская корпорация рассматривает вопрос о продаже бизнеса в Сибирском регионе партнеру-франчайзи.
Говор не отрицает, что сеть из
По словам предпринимателя, открытие точки в торговом центре обходится в примерную сумму около
Александр Говор рассказал, что изначально был единственным франчайзи, который отказался закрывать свои заведения после того, как о приостановке работы в России объявила сама американская корпорация. Когда сибиряки продолжили работать, их примеру последовали другие франчайзи.
Предприниматель отверг предположение о том, что он будет лишь номинальным владельцем российского бизнеса «Макдоналдса», и отказался называть сумму сделки, сославшись на условия соглашения с продавцом.
Говор пообещал за два месяца открыть все рестораны сети в России, они будут работать под новым названием. Предприниматель рассказал о разных вариантах этого названия. В частности в администрации Москвы ему предложили переименовать «Макдоналдс» в «Москвич», а он предположил, что можно назвать «Сибиряк».
Первое заведение под новым брендом должно начать работать уже в июне — им станет та самая закусочная на Пушкинской площади, с которой началась деятельность «Макдоналдса» в России, сообщает Forbes.
— Минпромторг предложил приурочить ко Дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня, — пояснил в интервью изданию Говор.
Как рассказал Александр Говор, кроме работы в угольной отрасли (он был совладельцем компании «Южкузбассуголь»), а также производства и продажи бензина (компания «НефтеХимСервис») у него есть опыт в ресторанном бизнесе. В
Подробнее о биографии и деловых интересах Александра Говора можно прочитать в материале Стаса Соколова.