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Спецоперация на Украине

Теперь — точно всё. «Макдоналдс» уходит из России окончательно

Компания продаст те рестораны, которые уже не работают

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Головная компания продает те рестораны, которые принадлежали ей напрямую

Головная компания продает те рестораны, которые принадлежали ей напрямую

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McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России, сообщает РБК. Бизнес компании в России будет продан.

Отметим, что те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме.

Гендиректор компании McDonald's заявил о намерении временно закрыть точки по всей России в начале марта 2022 года, вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине. В середине марта действительно закрылась часть ресторанов, но лишь те, что подчинялись головной компании напрямую — 850 точек. При этом предприятие продолжало платить зарплату 62 тысячам сотрудников.

Однако в 22 регионах России рестораны работают по франшизе и управляются тремя партнерами-франчайзи: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Они не зависят от американской корпорации, поэтому сами принимают решения о закрытии.

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