Теперь — точно всё. «Макдоналдс» уходит из России окончательно
Компания продаст те рестораны, которые уже не работают
McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России, сообщает РБК. Бизнес компании в России будет продан.
Отметим, что те рестораны, которые открыты в России по франшизе, продолжают работать в обычном режиме.
Гендиректор компании McDonald's заявил о намерении временно закрыть точки по всей России в начале марта 2022 года, вскоре после начала российской военной спецоперации на Украине. В середине марта действительно закрылась часть ресторанов, но лишь те, что подчинялись головной компании напрямую — 850 точек. При этом предприятие продолжало платить зарплату 62 тысячам сотрудников.
Однако в 22 регионах России рестораны работают по франшизе и управляются тремя партнерами-франчайзи: ООО «Развитие РОСТ», ООО «ГиД» и ООО «Региональная сеть предприятий питания». Они не зависят от американской корпорации, поэтому сами принимают решения о закрытии.