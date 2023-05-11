По улице Есенина проехали 8 автозаков — показываем видео

Утром 11 мая в Новосибирске заметили колонну автомобилей полиции, которые проехали по улице Есенина. В ней было 8 автозаков.
Автомобили заметили около 08:30 в Дзержинском районе. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, куда направлялись автомобили. На момент публикации ответ не поступил.
В конце апреля кортеж с полицейскими машинами проехал по Новосибирску, для него перекрыли часть площади Лунинцев. Для него также перекрывали Димитровский мост. В этот день город посещал премьер-министр Белоруссии.