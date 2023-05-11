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Тема дняКак живут в новосибирском Шанхае
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По улице Есенина проехали 8 автозаков — показываем видео

Машины заметили ранним утром

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Машины заметили около 08:30

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Утром 11 мая в Новосибирске заметили колонну автомобилей полиции, которые проехали по улице Есенина. В ней было 8 автозаков.

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На автомобилях были включены проблесковые маячки

Видео: Александра Бруня / NGS.RU

Автомобили заметили около 08:30 в Дзержинском районе. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы выяснить, куда направлялись автомобили. На момент публикации ответ не поступил.

В конце апреля кортеж с полицейскими машинами проехал по Новосибирску, для него перекрыли часть площади Лунинцев. Для него также перекрывали Димитровский мост. В этот день город посещал премьер-министр Белоруссии.

ПолицияЕсенинаАвтозакДзержинский район
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