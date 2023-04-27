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Кортеж с полицейскими машинами проехал по Новосибирску — в это время перекрыли часть площади Лунинцев

Поездка попала на камеры видеонаблюдения

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Ограничение действовало во время проезда кортежа с полицейскими машинами

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Утром 27 апреля в Новосибирске перекрыли движение транспортных средств на площади Лунинцев. В это время там проехал кортеж с полицейскими машинами.

Инцидент зафиксировали камеры «Электронного города». На сайте интернет-провайдера заметно, что машины проехали по площади примерно в 10:00. В кортеже можно заметить автомобиль с синим проблесковым маячком.

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности инцидента

Видео: video.2090000.ru

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности инцидента. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ситуацию.

Вчера в город прилетела делегация из Беларуссии во главе с премьер-министром Романом Головченко.

— Премьер-министра Республики Беларусь приветствовал губернатор Андрей Травников. Планируется, что Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий. Также запланирована рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и губернатора Новосибирской области, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новосибирь».

Накануне вечером, 26 апреля в Новосибирске также заметили кортеж, который проехал по улице Нарымской в сторону Жуковского. В это время выставляли машины ДПС на площади Кондратюка.

КортежПлощадь ЛунинцевГИБДД
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