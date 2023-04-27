Кортеж с полицейскими машинами проехал по Новосибирску — в это время перекрыли часть площади Лунинцев

Утром 27 апреля в Новосибирске перекрыли движение транспортных средств на площади Лунинцев. В это время там проехал кортеж с полицейскими машинами.
Инцидент зафиксировали камеры «Электронного города». На сайте интернет-провайдера заметно, что машины проехали по площади примерно в 10:00. В кортеже можно заметить автомобиль с синим проблесковым маячком.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой сообщить подробности инцидента. На момент публикации в ведомстве не прокомментировали ситуацию.
Вчера в город прилетела делегация из Беларуссии во главе с премьер-министром Романом Головченко.
— Премьер-министра Республики Беларусь приветствовал губернатор Андрей Травников. Планируется, что Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий. Также запланирована рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и губернатора Новосибирской области, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новосибирь».
Накануне вечером, 26 апреля в Новосибирске также заметили кортеж, который проехал по улице Нарымской в сторону Жуковского. В это время выставляли машины ДПС на площади Кондратюка.