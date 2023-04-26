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«Куча экипажей, собирается пробка»: на площади Кондратюка выставили машины ГИБДД — фото с места

Сегодня в Новосибирске ждут премьер-министра Белоруссии

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Сотрудников полиции заметили в центре города после 18 часов

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В Новосибирске, в районе площади Кондратюка в Железнодорожном районе, выставили несколько машин Госавтоинспекции.

— На площади Кондратюка машины ГАИ. Куча экипажей, собирается пробка, особенно по улице Фрунзе. На Димитровский мост и в центр пока пускают, — уточнили читатель НГС.

Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием по ситуации. В управлении пояснили, что уточняют информацию.

Около 19 часов корреспондент НГС заметил кортеж, который проехал по улице Нарымской в сторону Жуковского.

Рядом с площадью пробки собираются на разных улицах

Рядом с площадью пробки собираются на разных улицах

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Сегодня в городе ожидается делегация из Белоруссии.

— Сегодня вечером в Новосибирск должен прибыть премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Вместе с ним прилетит большая делегация, — сообщил пресс-секретарь новосибирского губернатора Сергей Нешумов

По информации Gorsite.ru, 27 апреля премьер-министр встретится с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

В ходе рабочего визита белорусский премьер-министр посетит ярмарку белорусских товаров, а также предприятия «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» и «Сибэлектропривод».

Также Роман Головченко вместе с Андреем Травниковым возложит цветы к монументу Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны.

Представитель Белоруссии примет участие в церемонии передачи Новосибирскому району партии тракторов МТЗ АО «База Агрокомплект». Ее передаст директор МТЗ Виталий Вовк.

Ранее НГС рассказывал, как по будням на оживленный перекресток в Заельцовском районе Новосибирска выходят инспекторы ДПС и запрещают движение.

ГИБДДНовосибирскОграничат движение
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