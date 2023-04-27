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Движение по Димитровскому мосту закрыли на несколько минут во время проезда кортежа

Сегодня с утра кортеж видели в районе площади Лунинцев

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Ограничения ввели на несколько минут

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Днем 27 апреля в Новосибирске перекрыли для проезда Димитровский мост. Как сообщил читатель НГС Константин, ограничения движения транспорта ввели на несколько минут в 13:30.

На дороге замечен кортеж с полицейскими машинами, реанимацией, а также автомобилем с синим проблесковым маячком.

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Утром из-за кортежа в Новосибирске перекрыли площадь Лунинцев

Видео: читатель НГС Константин, 2090000.ru

— Делегацию повезли. Я с Затона выехал и встал, там и с обратной стороны автомобили тормознули. Сотрудники ГАИ на каждом перекрестке стоят, — сообщил НГС Константин. — Перекрытие длилось несколько минут с моей стороны.

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Перекрытие на площади Труда попало на видео

Видео: 2090000.ru

Утром 27 апреля из-за кортежа в Новосибирске перекрыли площадь Лунинцев. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить подробности инцидента, в ведомстве корреспондента издания перенаправили в пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Отметим, накануне в город прилетела делегация из Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко.

— Премьер-министра Республики Беларусь приветствовал губернатор Андрей Травников. Планируется, что Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий. Также запланирована рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и губернатора Новосибирской области, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новосибирь».

Вечером 26 апреля в Новосибирске также заметили кортеж, в это время на площади Кондратюка выставляли экипажи ДПС.

ПерекрытиеДимитровский мост
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