Движение по Димитровскому мосту закрыли на несколько минут во время проезда кортежа

Днем 27 апреля в Новосибирске перекрыли для проезда Димитровский мост. Как сообщил читатель НГС Константин, ограничения движения транспорта ввели на несколько минут в 13:30.
На дороге замечен кортеж с полицейскими машинами, реанимацией, а также автомобилем с синим проблесковым маячком.
— Делегацию повезли. Я с Затона выехал и встал, там и с обратной стороны автомобили тормознули. Сотрудники ГАИ на каждом перекрестке стоят, — сообщил НГС Константин. — Перекрытие длилось несколько минут с моей стороны.
Утром 27 апреля из-за кортежа в Новосибирске перекрыли площадь Лунинцев. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить подробности инцидента, в ведомстве корреспондента издания перенаправили в пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Отметим, накануне в город прилетела делегация из Белоруссии во главе с премьер-министром Романом Головченко.
— Премьер-министра Республики Беларусь приветствовал губернатор Андрей Травников. Планируется, что Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий. Также запланирована рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и губернатора Новосибирской области, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новосибирь».
Вечером 26 апреля в Новосибирске также заметили кортеж, в это время на площади Кондратюка выставляли экипажи ДПС.