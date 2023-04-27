Движение по Димитровскому мосту закрыли на несколько минут во время проезда кортежа

— Премьер-министра Республики Беларусь приветствовал губернатор Андрей Травников. Планируется, что Роман Головченко посетит ряд региональных предприятий. Также запланирована рабочая встреча премьер-министра Республики Беларусь и губернатора Новосибирской области, — говорится в сообщении телеграм-канала «Новосибирь».



Вечером 26 апреля в Новосибирске также заметили кортеж, в это время на площади Кондратюка выставляли экипажи ДПС.

