Скорпионам пора жениться, а Ракам — сделать паузу. Любовный гороскоп на март от астролога

1
Овен
Март требует от вас смелости и решительности. Стоит приготовиться к некоему безрассудству. Не нужно пугаться — этот риск может помочь найти долгожданную любовь. Ходите в интересные места, посещайте творческие вечеринки, концерты, выставки. Именно там может кто-то приглянуться.
В уже сложившихся отношениях вы сможете обговорить всё, над чем думали столько времени. Меркурий добавит вам рассудительности.
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2
Телец
Перемены на пороге: готовьтесь. Всё новое и неожиданное пойдет на пользу. Смените прическу, обновите гардероб, начните посещать те места, где раньше не были. Если вы свободны, то проводите больше времени на улице: гуляйте по парку, ходите на работу пешком, дышите весенним воздухом. Вдохновляйтесь природой и красивыми местами, и жизнь предоставит вам массу шансов познакомиться с интересным человеком.
Тем, кто в отношениях, не стоит спорить со своей половинкой. Лучше проявите деликатность и снисходительность, внимательно слушайте. Поверьте, никто не выиграет, если начнется конфликт.
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3
Близнецы
Первый месяц весны готов добавить в вашу личную жизнь любовных красок. Отношения будут развиваться стремительней, чем обычно.
Хотите серьезных отношений? Значит, пора встретиться с теми, кто вызывает доверие и с кем можно обсудить сокровенные мысли. Именно в таком кругу вы можете заметить милого сердцу человека.
Давно вместе? Помните, что как бы хорошо ни было вдвоем, глоток свежего воздуха никому не помешает. Вам нужно побыть наедине с собой.
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4
Рак
Для вас март — это месяц наполнения и погружения в тайны своего внутреннего мира. Вероятно, что в среде духовных практик вы встретите близкого по духу человека, с кем может образоваться весьма интересный союз.
В семье вы можете переживать много чувств и эмоций: от обид до сострадания. Главное — любите с открытым сердцем и будьте искренними.
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5
Лев
Март расправит красную дорожку для гордой походки Льва! Будьте заметными: после долгой зимы все соскучились по яркости и блеску. Ловя восхищенные взгляды окружающих, неожиданно для себя можете обнаружить, как любовь ворвалась в вашу жизнь.
Чтобы укрепить семейные отношения, пора отдохнуть от фееричной светской жизни. Выберите интересный фильм, ресторан или загородный дом и проведите время с любимым.
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6
Дева
Весеннее настроение разбавит вашу логичную и структурированную жизнь интуитивностью и непосредственностью. От непривычного состояния вы можете почувствовать замешательство и растерянность, но это сделает вас более привлекательными для противоположного пола.
Если вы давно хотели что-то улучшить в отношениях, то пора это сделать. Сядьте вместе с партнером и напишите всё, что считаете важным. Проговорите все желания и потребности. Взгляните на привычные вещи с другой стороны.
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7
Весы
В начале весны вам стоит посмотреть на свои отношения со стороны и сбалансировать перекосы. Проанализируйте, кто в ваших отношениях больше отдает. Если это вы, то пора подумать о себе и немного передохнуть. Но если привыкли только принимать, то нужно начать устраивать приятные сюрпризы для партнера. Венера склоняет проводить больше времени с любимыми! Устройте 10 романтических свиданий — любовь заиграет новыми красками.
Если у вас на горизонте есть несколько заманчивых вариантов, то подумайте хорошенько, кто из них больше подходит под ваши стремления и жизненные цели.
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8
Скорпион
Не дайте марту пройти впустую! Венера наполнит вас уверенностью, притягательностью и спокойствием. Это хороший старт для новых знакомств. Есть все шансы завести удачные отношения. Однако не спутайте симпатию с жалостью.
Тем, кто в паре, пора выводить отношения на новый уровень: пожениться, завести ребенка, переехать в новый дом. Любые важные перемены начинаются со спокойного разговора и желания быть вместе.
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9
Стрелец
В начале марта у вас еще есть время хорошенько подумать, какие отношения вам нужны. Совсем скоро наступит время действий, и думать будет некогда. Если вы хотите надежный и крепкий союз, то стоит для начала научиться ладить с собой. Уединитесь, отправьтесь в одиночное путешествие. Вдали от суеты вас посетят инсайты, что точно изменят вашу жизнь к лучшему.
В семейной жизни вы будете склонны к конфликтам. Лучше побольше молчать, отдохнуть друг от друга. Либо, наоборот, проявить креативность и подобрать нестандартное времяпрепровождение: сходите на скалодром, устройте пикник или фотосессию.
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10
Козерог
Хотя весна считается временем перемен, вам не стоит форсировать события. Пусть всё идет своим чередом. Если вам приглянулся человек, то не спешите сразу вступать в отношения. Дайте этой истории развиваться в своем темпе.
Если вы уже определились с выбором, побудьте вместе дома. Понежьтесь под одеялком, выпейте вкусного чая и поболтайте о былых приключениях. Позвольте этому быть и используйте время для углубления ваших отношений.
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11
Водолей
Март поможет вам лучше понять себя и свои стремления. Сейчас самое время для судьбоносных решений. Присмотритесь к ближайшему окружению: именно там тот, кого вы так давно ищете. Он давно проявляет к вам симпатию и намекает на отношения.
А тем, кто уже нашел любовь, пора обсудить планы на будущее и начать их реализовывать.
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12
Рыбы
Весенний Марс сделает вас более настойчивым. Если вам чего-то очень хочется, то не сдерживайтесь. Ваша инициатива будет вознаграждена. Вы станете невероятно притягательны, поэтому не удивляйтесь неожиданным комплиментам и восторженным взглядам. Будьте открыты к новым знакомствам, ведь именно так начинается история любви.
Если вы в отношениях, то разнообразьте свой досуг. Займитесь новым хобби, сходите на концерт или позовите друзей. Ищите новые эмоции!
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