«Друг пытался спасти, держал сколько мог»: 9-летний мальчик погиб в коллекторе под Новосибирском

— Хочу сообщить о жуткой трагедии, которая случилась вчера днем в Кудряшовском. В коллекторе утонул мальчик 9 лет . Утонул он из-за преступной халатности людей, ответственных за открытый доступ в трубу коллектора. Дело в том, что труба коллектора была вскрыта и сверху прикрыта куском пенопласта. Малыш прыгнул на пенопласт, не понимая, какая смертельная опасность ждет его внизу. Его маленький друг, примерно того же возраста, пытался спасти его, держал сколько мог, но увы, — сообщила читательница НГС.