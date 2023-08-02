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Гибель ребенка в коллектореЭксклюзив

«Друг пытался спасти, держал сколько мог»: 9-летний мальчик погиб в коллекторе под Новосибирском

Труба, по словам местных жителей, была прикрыта пенопластом

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Коллектор, по словам местной жительницы, был прикрыт куском пенопласта

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2 августа в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб 9-летний мальчик. Об этом в редакцию сообщила местная жительница, а трагическую новость подтвердила мама ребенка.

— Хочу сообщить о жуткой трагедии, которая случилась вчера днем в Кудряшовском. В коллекторе утонул мальчик 9 лет. Утонул он из-за преступной халатности людей, ответственных за открытый доступ в трубу коллектора. Дело в том, что труба коллектора была вскрыта и сверху прикрыта куском пенопласта. Малыш прыгнул на пенопласт, не понимая, какая смертельная опасность ждет его внизу. Его маленький друг, примерно того же возраста, пытался спасти его, держал сколько мог, но увы, — сообщила читательница НГС.

Корреспонденту НГС удалось связаться с мамой погибшего мальчика. Она ответила, что сейчас не в состоянии разговаривать.

— Когда похороны будут, не знаю еще. Муж только едет с судмедэкспертизы. Извините, пока не могу говорить, — ответила женщина.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области.

В феврале этого года в Дзержинском районе Новосибирска в коллекторе теплосетей погиб молодой парень.

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