«Друг пытался спасти, держал сколько мог»: 9-летний мальчик погиб в коллекторе под Новосибирском

2 августа в поселке Кудряшовском под Новосибирском погиб
— Хочу сообщить о жуткой трагедии, которая случилась вчера днем в Кудряшовском. В коллекторе утонул мальчик
Корреспонденту НГС удалось связаться с мамой погибшего мальчика. Она ответила, что сейчас не в состоянии разговаривать.
— Когда похороны будут, не знаю еще. Муж только едет с судмедэкспертизы. Извините, пока не могу говорить, — ответила женщина.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в СУ СК РФ по Новосибирской области.
В феврале этого года в Дзержинском районе Новосибирска в коллекторе теплосетей погиб молодой парень.