«У него было всё тело обварено»: 26-летний новосибирец погиб, упав в коллектор

В Дзержинском районе Новосибирска в коллекторе теплосетей погиб молодой парень. По словам его знакомой Анны (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), он сварился в кипятке.



Как рассказала Анна, тело Артема Щепина нашли 19 февраля в коллекторе возле девятиэтажки по адресу Гоголя, 237.