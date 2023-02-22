«У него было всё тело обварено»: 26-летний новосибирец погиб, упав в коллектор

В Дзержинском районе Новосибирска в коллекторе теплосетей погиб молодой парень. По словам его знакомой Анны (имя изменено по ее просьбе. — Прим. ред.), он сварился в кипятке.
Как рассказала Анна, тело Артема Щепина нашли 19 февраля в коллекторе возле девятиэтажки по адресу Гоголя, 237.
— За домом находится теплосеть. Коллекторы раньше были на замках, после чего их выбили. В открытый колодец постоянно залезают подростки, а там кипяток.
По одной из версий, говорит Анна, Артем был на месте один, но некоторые заявляют, что видели его с другими людьми.
— Говорят, что проходил мимо, возможно и такое, что был пьяный, но никто не знает, что произошло. По словам родителей, он свалился в коллектор и обварился там. У него было всё тело обварено. Артему было 26 лет, он был очень хорошим, мастер на все руки, отзывчивым, интересным, веселым. Вчера были похороны, пришли около 40 человек, никто не мог про него ничего плохо сказать, — говорит Анна.
В Следственном комитете объяснили НГС, что отдел по Дзержинскому району проводит доследственную проверку. Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначены и проводятся судебные экспертизы, чтобы установить точную причину смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Журналисту НГС в пресс-службе СГК сообщили, что выясняют обстоятельства. Знакомые погибшего планируют обратиться в прокуратуру по региону, чтобы доступ в коллекторы ограничили и больше никто не пострадал.
Недавно в Кировском районе Новосибирска упал в кипяток и заживо сварился мужчина. НГС побывал на месте трагедии, оказалось, что там парит давно, а местные несколько лет жалуются в мэрию и называют проблему — вечной.