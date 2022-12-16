Новосибирец упал с самодельного мостика в кипяток и сварился заживо

— С утра 7 декабря начали ему звонить друзья, на связь не выходил. После обеда пошел к нему на дачу. Вижу, что собака гуляет сама по себе с поводком. Для меня это стало сигналом, что что-то произошло. Он не мог собаку оставить, а она не могла оставить его, — рассказал знакомый мужчины.

