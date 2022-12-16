Новосибирец упал с самодельного мостика в кипяток и сварился заживо

Пропавший без вести житель Новосибирска Евгений Емельянов заживо сварился в кипятке после падения с моста. Об этом сообщает «Вести Новосибирск» со ссылкой на друга погибшего.
Мужчина пропал вечером 6 декабря в Кировском районе. Он отправился с собакой на прогулку и по пути планировал зайти в магазин. С того момента сибиряк больше не выходил на связь.
— С утра 7 декабря начали ему звонить друзья, на связь не выходил. После обеда пошел к нему на дачу. Вижу, что собака гуляет сама по себе с поводком. Для меня это стало сигналом, что что-то произошло. Он не мог собаку оставить, а она не могла оставить его, — рассказал знакомый мужчины.
Как выяснили друзья Евгения, из магазина мужчина пошёл домой по непривычному маршруту. Сибиряк свернул на улицу Тульскую и прошёл по мостику через водоём с кипятком между домами № 291 и 289. Самодельная конструкция сломалась, и мужчина упал в горячую воду. Тело Евгения достали лишь 9 декабря 2022 года.
Ранее в Новосибирске в яму с кипятком провалились трое мужчин. Инцидент произошел на территории лицея № 12 на улице Серебренниковской.