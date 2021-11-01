Три человека провалились в яму с кипятком в здании лицея в центре Новосибирска

В Новосибирске 1 ноября в яму с кипятком провалились трое мужчин. Инцидент произошел на территории лицея №12 на улице Серебренниковской.
— Трое пострадавших мужчин. Двое 54 лет, один 35 лет. У всех тяжелые ожоги от 50 до 80%. Доставлены в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.
Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Прогнозов врачи пока никаких не дают, рассказали в пресс-службе Новосибирской областной больницы.
— Плановый осмотр здания проводили слесарь лицея и два сотрудника СГК. Когда они спустились в подвал, плита под ногами с грохотом рухнула — внизу был кипяток. Пострадавшие получили ожоги, их увезли на скорой в больницу, — сообщили в Mash Siberis.
В компании СГК на момент публикации комментарий не предоставили.
Шестиклассник попал в больницу 24 октября с сильными ожогами после прогулки возле трансформаторной будки в Новосибирской области.