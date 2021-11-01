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СрочноТри человека провалились в яму с кипятком
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Три человека провалились в яму с кипятком в здании лицея в центре Новосибирска

Пострадавшие доставлены в больницу с сильными ожогами

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Мужчины сильно пострадали

Мужчины сильно пострадали

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В Новосибирске 1 ноября в яму с кипятком провалились трое мужчин. Инцидент произошел на территории лицея №12 на улице Серебренниковской.

— Трое пострадавших мужчин. Двое 54 лет, один 35 лет. У всех тяжелые ожоги от 50 до 80%. Доставлены в областную больницу, — рассказала корреспонденту НГС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Прогнозов врачи пока никаких не дают, рассказали в пресс-службе Новосибирской областной больницы.

— Плановый осмотр здания проводили слесарь лицея и два сотрудника СГК. Когда они спустились в подвал, плита под ногами с грохотом рухнула — внизу был кипяток. Пострадавшие получили ожоги, их увезли на скорой в больницу, — сообщили в Mash Siberis.

В компании СГК на момент публикации комментарий не предоставили.

Шестиклассник попал в больницу 24 октября с сильными ожогами после прогулки возле трансформаторной будки в Новосибирской области.

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СГКкипятокожоги
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