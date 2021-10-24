Шестиклассник попал в больницу с сильными ожогами после прогулки возле трансформаторной будки в НСО

В четверг, 21 октября, в 23:30 бригадой скорой помощи в Мошковскую ЦРБ с ожогами и разбитыми коленями был доставлен 10-летний мальчик. При поступлении ребенок пояснил, что гулял вечером с другом у магазина «Мария-Ра», расположенной на улице Коммунистической, 84 в поселке Станционно-Ояшинский, когда на него якобы напали незнакомые подростки и нанесли ему телесные повреждения.



Прибывшие на место правоохранители выяснили, что травмы школьник получил после удара током от трансформаторной подстанции.

