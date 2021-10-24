Шестиклассник попал в больницу с сильными ожогами после прогулки возле трансформаторной будки в НСО

Полиция проводит проверку по факту травмирования школьника от удара током в НСО
В четверг, 21 октября, в 23:30 бригадой скорой помощи в Мошковскую ЦРБ с ожогами и разбитыми коленями был доставлен 10-летний мальчик. При поступлении ребенок пояснил, что гулял вечером с другом у магазина «Мария-Ра», расположенной на улице Коммунистической, 84 в поселке Станционно-Ояшинский, когда на него якобы напали незнакомые подростки и нанесли ему телесные повреждения.
Прибывшие на место правоохранители выяснили, что травмы школьник получил после удара током от трансформаторной подстанции.
— Мальчик получил различной степени ожоги рук, груди и живота, пламенем травмировано 15% тела, сейчас он находится в больницу, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
По информации источника, пострадавший учится в 6 классе Станционно-Ояшинский СОШ, на учете в ПДН не состоит.
Как сообщила подписчица в группе «Инцидент» в соцсети «ВКонтакте», мальчик десяти лет, вместе с двумя друзьями, залез на трансформаторную будку и взялся за провода. «От удара током его отбросило, и он получил ожоги. Тело обожжено на 50%, руки предположительно на 20%, органы на 43% поражены током. Из Мошковской ЦРБ его транспортировали в ожоговую реанимацию. Лежит в критически-тяжелом состоянии, без изменений, периодически в сознании. Готовят к операции», — сообщила местная жительница.
По факту травмирования ребенка полиция проводит проверку.
— На место выезжали сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В июле 2019 года следователи возбудили уголовное дело после гибели 10-летнего мальчика от удара током в Кировском районе. Мальчик забрался на отвал из строительного мусора, над которым проходил провод высоковольтной линии напряжением в 10 тысяч вольт.