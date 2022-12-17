Смертельная красота. Показываем опасный мост и горячую «реку», где заживо сварился новосибирец

О том, что здесь заживо сварился мужчина, местные знают, но продолжают ходить по опасному мосту, чтобы попасть из одного микрорайона в другой.



— Через мост не страшно ходить, уже привык, только детей предупреждаем, чтобы аккуратнее были, сначала они проходят, потом я, — объяснил местный житель.

