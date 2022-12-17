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Репортаж

Смертельная красота. Показываем опасный мост и горячую «реку», где заживо сварился новосибирец

Из-за чего появился кипяток и когда, местные не знают, но продолжают ходить по опасному мосту с детьми

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Опасный мост находится на улице Тульской

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В Кировском районе Новосибирска — там, где упал в кипяток и заживо сварился мужчина, — парит давно. Местные жители несколько лет жалуются в мэрию и называют проблему с горячим источником — вечной. Никто не знает, когда точно он появился и как образовался. Одни называют место сказочным и давно привыкли ходить через кипяток по самодельному деревянному мостику, а другие боятся за детей, которые часто играют около опасного неизвестного источника. Журналисты НГС побывали на месте трагедии и пообщались с местными жителями. Оказалось, что парит не только место, где погиб мужчина, но и часть массива. Подробнее — в нашем репортаже.

Увидеть место, где горячая вода выливается наружу, несложно: вокруг деревья покрылись инеем, а воздух превратился в белую пелену пара, через который ничего не видно. При каждом вдохе кажется, что кислород скоро закончится, и начинает кружиться голова. Как только попадаешь в белую пелену, ничего не видно, кроме лучей солнца, сложно понять, где ты находишься и в какую сторону идти.

На берегу настоящая сказка, а под ногами кипяток, в котором тут же растворяется снег

На берегу настоящая сказка, а под ногами кипяток, в котором тут же растворяется снег

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К источнику с кипятком ведет давно протоптанная тропинка. Как только проходишь под склонившимися ветками, попадаешь в настоящую сказку: вокруг белые деревья и кустарники, покрывшиеся слоем снега, а рядом горячая вода, от которой пар поднимается выше и укутывает воздух в белую пелену.

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Видео: Елизавета Горячева

Тропинку через кипяток протоптали жители, снег на мосту тоже примяли

Тропинку через кипяток протоптали жители, снег на мосту тоже примяли

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Через горячий источник ведет самодельный деревянный мост. Местные жители давно примяли снег на нем, ходят часто, но переправа совсем не выглядит надежной: ограждение осталось только с одной стороны, а под ногами видны дырки между досками. Кто установил мост, местные не знают и отшучиваются, что как-то да появился.

Несколько дней назад по этому мосту шел 37-летний Евгений Емельянов. Он решил пройти по непривычному маршруту: свернул на улицу Тульскую и перешел водоем по мосту между домами № 291 и 289. Евгений упал в горячую воду, а его тело достали спустя несколько дней.

Красным на карте выделено место, где находится опасный мост

Красным на карте выделено место, где находится опасный мост

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На столбе висит оградительная лента

На столбе висит оградительная лента

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О том, что здесь заживо сварился мужчина, местные знают, но продолжают ходить по опасному мосту, чтобы попасть из одного микрорайона в другой.

— Через мост не страшно ходить, уже привык, только детей предупреждаем, чтобы аккуратнее были, сначала они проходят, потом я, — объяснил местный житель.

Через горячую воду часто ходят жители, некоторые даже не задумываются, что это опасно, и уже привыкли к такой дороге

Через горячую воду часто ходят жители, некоторые даже не задумываются, что это опасно, и уже привыкли к такой дороге

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Переправа через неглубокий горячий источник популярна, люди несколько раз прошли по мосту, пока на месте были журналисты. Посмотрев вниз с моста, можно увидеть илистое дно и разбросанный мусор, при этом вода здесь настолько горячая, что стоит снегу попасть в нее, он тут же превращается в жидкость.

На одном берегу валяется разорванная, привязанная к столбу красно-белая оградительная лента, а перила на мосту есть только с одной стороны. Здесь можно поскользнуться или оступиться и тут же упасть в кипяток.

Через пар слегка видны лучи яркого зимнего солнца

Через пар слегка видны лучи яркого зимнего солнца

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Горячая вода в этом месте льется давно, жители уже и не помнят, когда точно это началось, но говорят, что проблема вечная и нерешаемая.

— Парит несколько лет, жаловались уже очень много раз, приезжают, постоят да уезжают.

Водоем неглубокий, с моста можно увидеть дно

Водоем неглубокий, с моста можно увидеть дно

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По словам местных жителей, место облюбовали дети: можно в горячую воду снег бросать и смотреть, как быстро он тает, дергать за ветки и ловить снег на голову. Люди закрывали проход и ставили ограждения, но ничего не помогает.

— Там ребятишки играют, пытались огородить, но не вышло ничего.

Из-за испарения снег стал липким и окутал ветки деревьев

Из-за испарения снег стал липким и окутал ветки деревьев

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Пар поднимается не только возле неизвестного источника горячей воды, но и над частью Станиславского жилмассива, за несколько минут мы заметили около пяти источников пара из колодцев. Колодцы расположены как на муниципальных участках, где недавно снесли гаражи, чтобы подобраться к коммуникациям, так и на территории частных домов.

— Теплотрасса идет по территории частных домов, люди там живут. Колодец расположен на границе между домами, сотрудники могут без препятствий зайти на территорию, и если нужно, то все разрыть, — рассказала местная жительница.

Здесь недавно снесли гаражи, по словам местных жителей, чтобы можно было подобраться к колодцам

Здесь недавно снесли гаражи, по словам местных жителей, чтобы можно было подобраться к колодцам

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Почему парит из колодцев, местные жители не знают, но говорят, что обращались во все инстанции, при этом проблему решить не могут. Журналисты прошли путь по источникам пара и неожиданно оказались у здания «Сибирской генерирующей компании».

Недалеко от водоема на Станиславском жилмассиве есть еще несколько источников с паром

Недалеко от водоема на Станиславском жилмассиве есть еще несколько источников с паром

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В пресс-службе СГК ответили НГС, что на Тульской, где образовался водоем с кипятком, их коммуникаций нет. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, почему образовался источник с кипятком.

По источникам пара журналисты вышли к зданию СГК

По источникам пара журналисты вышли к зданию СГК

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После того как в кипяток упал мужчина, новосибирские следователи начали проверку. Тело мужчины пролежало в воде несколько дней.

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Кировский районЛенинский районСтаниславский жилмассивТульскаяГорячая водаКипяток
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