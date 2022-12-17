Следователи начали проверку после того, как новосибирец сварился в яме с кипятком

Новосибирские следователи начали проверку после обнаружения тела 37-летнего Евгения Емельянова. Тело мужчины нашли в яме с кипятком на Тульской.
— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили НГС в Следственном комитете.
Погибший Евгений пропал вечером 6 декабря в Кировском районе. Он отправился с собакой на прогулку и по пути планировал зайти в магазин. С того момента сибиряк больше не выходил на связь.
— С утра 7 декабря начали ему звонить друзья, на связь не выходил. После обеда пошел к нему на дачу. Вижу, что собака гуляет сама по себе с поводком. Для меня это стало сигналом, что что-то произошло. Он не мог собаку оставить, а она не могла оставить его, — рассказывал знакомый мужчины.
С помощью камер наблюдения, установленных в магазине, друзья Евгения выяснили, что мужчина пошел домой по непривычному маршруту. Сибиряк свернул на улицу Тульскую и прошел по самодельному мостику через водоем с кипятком между домами № 291 и 289. Затем, предположительно, мужчина упал в горячую воду. Тело Евгения достали 8 декабря 2022 года.