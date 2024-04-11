«Мы окажемся в блокаде»: полуостров у Бугринского моста решили застроить многоэтажками — проект обеспокоил жителей и депутатов

Новый микрорайон должен появиться на «полуострове», образовавшемся между Обью и впадающей в нее Инёй Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В конце минувшей недели стало известно о том, что в Новосибирске появится новый микрорайон на границе Октябрьского и Первомайского районов. Слева от Бердского шоссе, на своеобразном полуострове между Обью и впадающей в неё Инёй, Агенство развития жилищного строительства Новосибирской области анонсировало возведение большого количества нового жилья. Строить новые дома здесь планировали и раньше, но изначально речь шла о малоэтажных домах, школе, детских садиках и даже набережной, но затем АРЖС неожиданно предложило изменить планы. Как будет выглядеть микрорайон сегодня, кажется, не понимают даже застройщики: в проекте не отмечены ни объекты социальной инфраструктуры, ни места оздоровления и отдыха. Только высотные дома. Принято ли это предложение, тоже не вполне понятно. НГС пообщался со всеми заинтересованными сторонами дела и попытался понять, как на самом деле будет выглядеть микрорайон Шредингера.



Тихий полуостров

О том, чтобы застроить практически пустующую землю на границе Октябрьского и Первомайского районов в Новосибирске, задумались еще в начале 90-х годов. Тогда в уединенном и живописном месте начали возводить коттеджи. Изначально — для чиновников обкома, но затем землю продали тем, кто мог ее купить, и в пойме Ини образовался микрорайон Заречный — частный сектор, но не с деревянными халупами, а с коттеджами, а впоследствии и с видом на арку Бугринского моста.



Особенной инфраструктуры жильцам «Заречного» не перепало: из удобств — единственная дорога на две полосы, которую заасфальтировали только в прошлом году, да то, что местные жители возвели по собственной инициативе и на собственные деньги. Ближайшие садик и школа располагаются на другой стороне Большевистской, в поликлинику тоже нужно ездить в Первомайский район, до гипермаркетов — четверть часа на машине (впрочем, без нее в «Заречном» в принципе жить проблематично).

Впрочем, до середины февраля 2023 года люди своей жизнью были скорее довольны — пока на берег не пришла тяжелая техника: участок общей площадью почти в 9 гектаров выкупила компания «Новосибирский квартал», землю начали готовить к застройке. Зимой 2023 года здесь готовились к возведению первой очереди — дюжины 4-этажных домов, и местные жители со сдержанным страхом ждали, не окажется ли вторая очередь гораздо выше и густонаселеннее. Во-первых, узкой дороги едва хватало и имеющемуся местному населению, во-вторых, жизнь на земле рядом с домами выше двух этажей не обещала быть приватной. Однако подпадали под КРТ и другие окрестности Заречного микрорайона.

К «Заречному» ведет узкая, в две полосы дорога. Возможно, скоро ей придется пользоваться жителям огромного микрорайона Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











В целом план развития выглядел достаточно привлекательно: малоэтажная застройка, школа, детские сады, зоны рекреации и оздоровления, собственная набережная — как у «Европейского берега» или «Ясного берега». Но на последней комиссии по КРТ ситуация неожиданно изменилась.



Предложение, от которого невозможно отказаться

Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области (АО «АРЖС») предложило внести изменения в план КРТ и перезонировать территорию. Там, где на существующем плане подавляющую часть участка занимает зеленая зона с не большими на общем фоне школой, садиками и площадками с тренажерами, в проекте — ровное светло-розовое пятно. Обозначает оно «подзону застройки домами смешанной этажности, с разной плотностью застройки».



По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности АО АРЖС является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральный директор — Ашот Рафаелян. По состоянию на конец 2023 года компания заработала 2,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 1,5 миллиарда рублей.

Присутствовавшим на комиссии депутатам и архитекторам районной администрации эта идея хорошей не показалась.



— Я на этой комиссии присутствовал, депутат Городского совета по Первомайскому району Александр Горшков, архитектор района был, и все мы были достаточно сильно обеспокоены, — говорит депутат горсовета от партии КПРФ Андрей Любавский. — В этом проекте есть моменты, которые не совсем нам понятны. Во-первых, это увеличение этажности до 8 этажей. То есть, первое, что мы получаем, — это непонятную ситуацию с социалкой. Не было никаких объяснений, где школа, где детские сады будут построены. Во-вторых, у нас нет никакого понимания, что там с выездами. В-третьих, это здравоохранение.

«У нас в Первомайке нет своего стационара» Андрей Любавский, депутат Горсовета

— Вроде как, сейчас его делают, там будет 100 койкомест, но он еще не работает. В итоге скорые ездят через Большевистскую, чтобы попасть во 2-ю больницу скорой помощи, либо куда-то еще людей везти. На тот берег [через Бугринский] мост возить — тоже не вариант, там все время стоят в пробках Ватутина и Немировича-Данченко. А тут собираются еще столько новых людей поселить, — говорит Андрей Любавский.



С ним согласны и жители Заречного, которым не нравился даже малоэтажный квартал, а уж перспектива оказаться среди большой стройки их и подавно их пугает.



— У нас всего одна дорога, и сейчас ее уже эксплуатируют просто варварски: ездят большие грузовики, — говорит местный житель Александр. — А когда начнется большое строительство, большие земляные работы, нам эту дорогу просто разнесут. Мы окажемся в блокаде, в изоляции, потому что альтернативных путей у нас нет.

Голубые участки — это школы, другие объект социальной инфраструктуры и инженерные коммуникации. Розовые — дома переменной этажности Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











Желающих высказаться по поводу того, почему на полуострове нельзя строить высотки, кажется, никак не меньше, чем самих жителей Заречного. Жить в осаде «свечек» не хочется никому: в собственных дворах люди окажутся будто на ладони у жителей многоэтажек, новостройки в прямом смысле станут заслонять им солнце. Когда застройщики поднимут берег, коттеджи фактически могут оказаться в котловане, куда начнет стекать вода.



Но кроме этого, жителей коттеджей волнует еще один вопрос — и он вполне может коснуться не только их, но и значительной части новосибирцев.



Чистая вода

Вся прилегающая к поселку территория — это зона с особыми условиями использования. Здесь бывают подтопления и затопления (именно поэтому берег и планируют поднимать), здесь же — зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения: в пределах полуострова — водозабор.

— На всем нашем полуострове отсутствует центральная канализация. Это источник повышенной опасности загрязнения для любых источников водоснабжения, — объясняет местная жительница Анна Боровкова. — Согласно СНиП и СТО по канализации, трубы должны быть удалены от водоохранной зоны на дистанцию более 250 м, что здесь невозможно сделать.

«Вся застройка на планируемом участке от берега Оби и до нашего поселка — всего 200 метров» Анна Боровкова, жительница микрорайона Заречный

По словам председателя местного ТОС Валерия Матвиенко, коммуникации, в том числе и канализационные трубы, на полуостров потянут со стороны города. Но иметь центральную канализацию вблизи водозабора его соседи все равно не хотят — на всякий случай. Трубы имеют свойство иногда рваться.

— Раньше здесь можно было строить индивидуальные жилые дома, создавать рекреационные и общественно-деловые зоны, — добавляет Анна. — А у нас власти города изменяют виды разрешенного использования без публичных слушаний, ссылаясь только на постановление губернатора о том, что это — незастроенная территория. Но она застроена, и не только нашими домами!



Впрочем, по словам депутата Андрея Любавского, мнением городских властей тоже особенно никто особо не интересовался — скорее, муниципалитет поставили перед фактом.



— Область приняла решение [изменить план], а город никто и не спрашивал, — утверждает он. — На сегодняшний день переделаны документы, уже теперь можно строить дома выше четырех этажей. От восьми и выше, — пожалуйста, ставьте. «АРЖС» не показало, что они хотят сделать конкретно: где будут заезды, выезды, как все это будет выглядеть, но есть по этой территории постановление губернатора, и сейчас под него прорабатываются [конкретизирующие] документы.



Застройщики

Застраивать полуостров планируют по тому же принципу, что и микрорайон Клюквенный: участки выставят на торги, и в итоге возведением новых домов займутся сразу несколько застройщиков.



В компании «Новосибирский квартал», сообщили, что уже начатый по соседству с зоной КРТ проект спустя год после расчистки территории находится в стадии предпроектной разработки.



— Ведутся работы по согласованию архитектурно-планировочных решений и дальнейшей хозяйственной деятельности на участке, — рассказали в компании в ответ на запрос НГС. — Наше общество занимается развитием своей территории для будущего комфортного проживания и отдыха населения, но также будем принимать участие в развитии полуострова.

Основной вид ООО СЗ «Новосибирский квартал» — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Владельцем и директором компании является Юрий Гатилов. По состоянию на конец 2023 года «Новосибирский квартал» заработал 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 623 миллиона рублей.

Понять из этого ответа, будет ли компания участвовать в торгах, не удалось, но судя по фотографиям стройплощадки, «Новосибирскому кварталу» пока есть, чем заняться Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











тНГС обратился за комментариями в «АРЖС», но подробно ответить на большинство вопросов редакции там не смогли. Лишь заверили, что школа и садики внутри микрорайона все же предусмотрены.



Согласно ответу, решение о комплексном развитии территории было принято в прошлом году: первое постановления областного правительства было вынесено в июле 2023 года, второе — в конце декабря.



— К реализации первого этапа решения о КРТ, принятого постановлением Правительства Новосибирской области от 11.07.2023, планируется приступить в 2024 году. Первый этап реализации проекта включает в себя строительство жилья, проектирование и строительство дошкольной образовательной организации на 300 мест и общеобразовательной организации на 1450 мест по улице Зеркальной, а также реконструкцию и строительство необходимых объектов транспортной инфраструктуры, проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры, — пообещали в АО «АРЖС».



Ко второму этапу приступать, по мнению агентства, можно будет, лишь когда будут разработаны и утверждены документы по планированию территории. Похоже, на вопросы, которые возникли у местных жителей и депутатов, пока нет ответов и у «АРЖС».