Квартал под мостом. Кто решил застроить полуостров между Инёй и Обью

Возле Бугринского моста начали очищать берег Оби в районе слияния с Инёй. Здесь обрезают кусты, пилят молодые тополя и сдвигают снег к воде. Общественники забили тревогу: одни волнуются из-за возможного загрязнения реки, другие — из-за потенциальной застройки берега. Она должна развернуться в поселке-тупике: люди здесь живут вдали от всего, в частности, от дорог и инфраструктуры. Журналисты НГС погуляли по коттеджному поселку из нулевых и узнали, кто и что решил построить на реке.
Возле коттеджного поселка «Заречный» в Первомайском районе развернулась кипучая деятельность: рабочие пилят кусты и небольшие тополя у берега Оби, складывают ветки аккуратными кучками и тяжелой техникой раздвигают трехмесячные сугробы.
На работы сразу обратили внимание жители «Заречного» и общественники. Одних, конечно, взволновала перспектива появления новых домов и жителей в до сих пор тихом, тупиковом поселке, где посторонние люди — случайность. Других — то, что от расчистки большого участка может пострадать река: снег и ветки сдвигают прямо к береговой линии.
Жительница поселка Анна Ковалькова рассказала журналисту НГС, что совсем уж сюрпризом работы на берегу для них не стали: разговоры о грядущей застройке начались примерно в августе — тогда стало известно, что большой участок площадью больше 8,8 га выкупили.
— Мы понимаем, что вряд ли мы уже повлияем на строительство, но хотелось бы, чтобы это не просто варварским методом было сделано, — подчеркнула Анна Ковалькова.
Поселок-тупик
«Заречный» — относительно новый коттеджный поселок из двух улиц. Он расположился в центре полуострова, образуемого с одной стороны — руслом Ини, с другой — Обью. Над ним высится Бугринский мост, с другой стороны — железнодорожная насыпь, в небольшом отдалении еще один мост, железнодорожный. На берегу есть даже собственная достопримечательность — необычная круглая башня насосной станции добавочной воды ТЭЦ-5, к которой тоже ведет мостик.
Председатель местного ТОС Валерий Матвиенко рассказал, что первые дома поселка еще в начале 1990-х построила компания «Авледа» (в 2008 году ее признали банкротом, а один из жителей поселка через несколько лет у сменившего ее потребительского кооператива «Авледа-М» отсудил 150 тысяч). В 1993 году на территорию пришла компания «Сибакадемстрой» и начала строить большие дома из красного кирпича для чиновников обкома. А затем власть сменилась (назначенного главу администрации области Ивана Индинка после выборов в 1995 году сменил Виталий Муха) — и строительство прекратилось: предполагают, что идею строительства шикарных по тем меркам домов для чиновников за госсчет новое руководство области не одобрило.
Несколько лет поселок был необитаемым, а в начале нулевых недостроенные дома для обладминистрации и пустые участки стали распродавать, а для какого-то управления сформировали ТОС. При этом в частной собственности здесь только отдельные участки и дома, а проезды и вся остальная территория принадлежат муниципалитету. Фактически поселок — это более современный городской частный сектор.
Ближе к реке несколько домов формируют улицу Прохладную — по словам Валерия Матвиенко, это более ранняя застройка.
— Раньше была лесоперевалка, с севера возили лес, а здесь построили домики — они обслуживали лесоперевалку, — рассказал он.
Председатель ТОС называет эту часть «полуострова» деревней, но сегодня все эти дома дачные, а круглый год здесь живет два-три человека. Население самого «Заречного», по его подсчетам, — около 200 человек, и живут они в поселке постоянно. Среди плюсов жители называют тишину и уединенность (случайно сюда не заезжают), а также природу: по бокам — две реки, есть небольшой пляж, куда летом приходят не только зареченцы, но и жители других микрорайонов.
Инфраструктуры внутри поселка нет никакой. По генплану, который придумали в начале застройки, в центре предполагались магазины и спортивные площадки, но строить это всё некому. Сейчас здесь есть хоккейная коробка с катком, за которым следят жители ближайших домов, и небольшая скейт-зона, которую владелец одного из домов построил для своего сына. Вот, в общем-то, и всё.
— Транспортной развязки нет, дорога — 3 километра, пешком дойти — ну сами понимаете. Нет ни магазинов, ни аптек, я уже молчу про школы и детские сады, — перечисляет проблемы «Заречного» Анна Ковалькова.
Ближайшие магазины — «Лента» и «Метро» на Большевистской, в 10–15 минутах на машине, до всего остального добираться дольше. Анна Ковалькова призналась, что из-за этого большую часть недели ее семья живет в городе — ради школы. Пешком ни до чего не дойдешь — просто потому, что даже тротуаров, не говоря уж о пешеходных переходах, в районе нет. Общественный транспорт в поселок не ходит.
С въездом-выездом на «полуостров» тоже периодически возникают проблемы. Всё дело в том, что на развязке нет светофора, который тормозил бы поток машин на Большевистской.
— На выезде нам помогла «Лента»: народ туда идет и нажимает на светофор, и когда там поток останавливается, в это время можно выехать, — объяснил Валерий Матвиенко. — Я писал письма, но нужно, чтобы здесь у нас жило больше 250 человек, чтобы светофор поставили.
Более того, дорога в поселок только одна — и довольно узкая. Жители долго добивались того, чтобы ее заасфальтировали. На это потребовалось несколько лет: в год строили участки по 300–350 метров, говорят жители. Только в этом году дорогу полностью закончили: теперь асфальт лежит и на подъезде к поселку, и внутри поселка, и его даже чистят — кажется, лучше, чем во многих районах ближе к центру города.
Должны быть плюсы
Эта выстраданная дорога, говорит Анна Ковалькова, сегодня волнует жителей поселка в первую очередь: они переживают, что тяжелая техника, которая неизбежно будет ездить по ней на будущую стройку, разобьет новенький асфальт.
Что именно и в каком объеме будут строить на берегу, пока неизвестно — разрешения на строительство мэрия Новосибирска пока не выдавала. Участок принадлежит СЗ «Новосибирский квартал». Среди ее проектов в Новосибирске, например, новый микрорайон в Краснообске и микрорайон «Фламинго» в поселке Элитный.
СЗ «Новосибирский квартал» — строительная компания, которая принадлежит барнаульскому бизнесмену Юрию Гатилову (также известен по компании «Жилищная инициатива»). По итогам 2021 года компания получила 572 миллиона рублей выручки, чистая прибыль составила 347 миллионов.
В компании «Новосибирский квартал» подробности проекта пока не разглашают, но рассказали, что сейчас готовят площадку к строительству. В ответ на запрос НГС в компании сообщили, что для стройки уже получены необходимые техусловия. Для теплоснабжения застройщик собирается возвести газовую котельную, для сброса ливневых вод — локальные очистные сооружения. А также на территории должна появиться канализация — сегодня ее нет, владельцы домов решают этот вопрос каждый самостоятельно.
— Вышеуказанные сооружения будут построены за счет средств застройщика, технически будет рассмотрена возможность подключения к системе канализования рядом стоящего коттеджного поселка, — увернулись от прямых обещаний в компании.
За дорогой застройщик пообещал следить вместе с районной администрацией и ремонтировать в случае чего. Останется в свободном доступе и пляж, на котором привыкли отдыхать жители, — он, стоит отметить, даже в проекте планировки зафиксирован, хотя официальным не является. Правда, в документах его сместили ближе к железнодорожному мосту.
— В процессе освоения земельного участка планируется строительство общедоступной обустроенной набережной зоны отдыха и оздоровления, — добавили в компании. — Идет работа по получению необходимой разрешительной документации, и лишь на период работ в акватории и непосредственно в месте строительства набережной доступ будет ограничен для соблюдения безопасности.
Сегодня в городе есть только три примера обустройства застройщиком общедоступной набережной: в микрорайоне «Европейский берег», возле комплекса Apart River и пока строящаяся — вдоль микрорайона «Ясный берег».
Сама стройка по плану застройщика начнется во втором — третьем квартале 2023 года. По чатам жителей ходят предварительные визуализации с предварительными же вводными: 12 четырехэтажных домов должны составить первую очередь строительства. Жители надеются, что выше 4 этажей домов не будет: настаивали на этом и в предложениях на публичных обсуждениях на сайте Электронной демократии, но результаты известны будут только после 22 февраля.
Жители «Заречного» надеются, что, кроме неудобств, связанных со стройкой, они получат и некоторую выгоду: от уже упомянутых инженерных сетей до — наконец — магазинов в шаговой доступности и, в перспективе, детских садов и школ. По версии жителей, у застройщика могут быть планы на всю территорию «полуострова» вокруг коттеджей.
Из маленького поселка — в большой микрорайон
Как следует из выписки о переходе прав на участок, землю «Новосибирский квартал» выкупил у своих соседей по Элитному — застройщика «Березок». В начале 2010-х десятки небольших участков, тогда, вероятно, предназначенных для продолжения строительства коттеджей, объединили в один. Права на него несколько раз передавали внутри холдинга «Катрен», который владеет застройщиками «Березок»: от «Зеленого дома» к «Дару» и лично владельцу «Катрена» Леониду Конобееву и обратно. «Новосибирский квартал» оформил собственность в мае прошлого года.
По пока еще действующему проекту планировки 2014 года, участок предназначен для малоэтажных домов, а на стрелке «полуострова» предполагается застройка домами смешанной этажности: и вдоль высокого берега Ини, и на слиянии рек.
Сегодня здесь уже выделены участки для строительства: помимо уже указанного на 8,8 га, два участка под застройку в общей сложности почти на 6 га выделены на берегу «на стрелке» с видом разрешенного использования для баз отдыха, гостиниц, общепита и спортивных объектов. Данные о собственнике в выписке из ЕГРН не указаны.
Еще несколько длинных и узких участков под застройку — вдоль берега Ини. Всего порядка 4 га предназначено для строительства малоэтажных жилых домов, а собственно на берегу должны быть территории общего пользования, по сути, набережная над Инёй. Данных о владельце земли также нет.
Многоэтажки, по разрешенному использованию, могут появиться на въезде в коттеджный поселок «Заречный», напротив пересечения улиц Зеркальной и Серебристой. Кто владеет этими 2,5 га, тоже не указано. Местные жители считают, что вся земля, кроме уже выкупленного участка, пока принадлежит городу.
Когда год назад на президиуме архсовета показывали концепцию нового проекта планировки, архитекторы отмечали те же проблемы территории, о которых из года в год говорят жители. Но если общественный транспорт и светофоры с увеличением числа жителей наверняка появятся, дорога всё равно останется одна. Возможность ее расширения Анне Ковальковой кажется сомнительной.
Единственное, по мнению Валерия Матвиенко, что может немного разгрузить существующую дорогу, — мост через Иню и дорога в сторону «Метро», где возможен выезд и на Академгородок, и к центру города. Но такой вариант действующим проектом планировки не предусмотрен.