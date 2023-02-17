Квартал под мостом. Кто решил застроить полуостров между Инёй и Обью

На работы сразу обратили внимание жители «Заречного» и общественники. Одних, конечно, взволновала перспектива появления новых домов и жителей в до сих пор тихом, тупиковом поселке, где посторонние люди — случайность. Других — то, что от расчистки большого участка может пострадать река: снег и ветки сдвигают прямо к береговой линии.



Жительница поселка Анна Ковалькова рассказала журналисту НГС, что совсем уж сюрпризом работы на берегу для них не стали: разговоры о грядущей застройке начались примерно в августе — тогда стало известно, что большой участок площадью больше 8,8 га выкупили.

