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Тема дняВ Новосибирске нашли место для «Диснейленда»
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Главный архитектор Новосибирска нашел место для «Диснейленда» и парка. Раньше здесь хотели построить ИКЕА

Девелопер перевел участок в зеленую зону, чтобы уменьшить налог — мэрия запретила жилую застройку и хочет парк

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Небольшой остров на Ине сегодня совершенно не освоен: по плану он входит в территорию городских лесов, и в перспективе ее должны облагородить

Небольшой остров на Ине сегодня совершенно не освоен: по плану он входит в территорию городских лесов, и в перспективе ее должны облагородить

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Муниципальный «Институт градостроительного планирования» по заданию мэрии начал корректировать проект планировки части Октябрьского района на границе с Первомайской. Первую версию разработчики показали архитекторам на градсовете в феврале. Оказалось, что в районе закреплена большая зеленая зона, причем в основном частная. Как так получилось и будет ли в городе частный парк, узнала Лиза Пичугина.

В городском «Институте градостроительного планирования» («ИГП») начали приводить в соответствие с генпланом проект планировки территории площадью 566,2 га на границе Октябрьского района. Она ограничена Бугринским мостом, улицей Большевистской, Бердским шоссе, железной дорогой и руслом Оби и включает в себя часть Ини с небольшим островком.

Сегодня эта часть города, отметила представитель «ИГП», почти не освоена. Около четверти занимает карьер «Борок», который останется здесь примерно до 2030 года — на его месте планировали рекреационную зону. Рядом с ним есть участок частного сектора между руслами Камышенки и Плющихи, а на слиянии Ини с Обью — коттеджный поселок «Заречный». Возле развязки Разъезда Иня работает гипермаркет METRO. При этом ни инженерной, ни транспортной инфраструктуры в районе нет: дорога к коттеджам «Заречного» одна и неудобная, особенно в сторону центра, общественный транспорт не ходит.

Предыдущим проектом планировки предполагалось, что к 2025 году карьер «Борок» уже закроют и на его месте появится огромное озеро, но он пока продолжает работать

Предыдущим проектом планировки предполагалось, что к 2025 году карьер «Борок» уже закроют и на его месте появится огромное озеро, но он пока продолжает работать

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Около трети территории планировали застроить: на месте зеленой зоны за гаражным кооперативом «Борок» почти до Ини должен был вырасти микрорайон с жилыми многоэтажками, парком вдоль реки и набережной. Но в новой версии Генплана, которую депутаты утвердили в прошлом году, жилья вдоль Большевистской и Бердского шоссе нет — вместо него обширная рекреационная зона, граничащая с городским лесом. В итоге численность населения должна составить всего около 9 тысяч человек: жилье разрешат строить только малоэтажное, а частные дома и вовсе не тронут.

— Все свободные территории, занятые рекреационной зоной, а также участками с видом разрешенного использования «парки, скверы» было решено отнести к рекреационной зоне, — рассказали в «ИГП». — На правом берегу Ини, по материалам лесоустройства, установлены границы городских лесов, а также там, где раньше планировался крупный жилой микрорайон.

Существующая застройка, по плану разработчиков, измениться не должна, но ее дополнят малоэтажные жилые дома, социальные объекты, дороги и развязки и, конечно, парки с мостами через Иню

Существующая застройка, по плану разработчиков, измениться не должна, но ее дополнят малоэтажные жилые дома, социальные объекты, дороги и развязки и, конечно, парки с мостами через Иню

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Правда, как заметил архитектор Сергей Ганжа, в этом случае территория «как была бесхозной, так бесхозной и останется». На что глава департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев с улыбкой возразил: «Как раз собственник у огромного участка площадью 41 гектар есть — это ЗАО "Труд"».

— Этот земельный участок когда-то был с торгов приобретен в собственность. Далее, несмотря на то, что он продавался под торговлю, он собственником переназначен в целях экономии средств на налогах, — объяснил он. — Бывает же так: идет большая работа по Генеральному плану, в основу закладывается перспектива развития и факт эксплуатации. Запрашивается информация в реестре земель, в ЕГРН. И оказывается, что собственник сам решил, что это рекреация. И мы получили в генеральном плане 40 га рекреационной территории.

Сегодня спорная территория определена в зеленые зоны, но ухода за ней нет, и до парка ей далеко

Сегодня спорная территория определена в зеленые зоны, но ухода за ней нет, и до парка ей далеко

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В ответ на замечание одного из членов градсовета о «нерадивости» хозяина земли, Кондратьев под дружный смех сказал: «Ну почему — очень экономный хозяин». Согласно ст. 394 Налогового Кодекса РФ, участок с зеленой зоной действительно обходится дешевле земли под коммерческую застройку: в первом случае налоговый коэффициент составляет 0,3%, во втором — 1,5%. У зеленой зоны и кадастровая стоимость ниже: сегодня участок оценен всего в 6,5 миллиона рублей.

— Год назад, до инвентаризации, его стоимость вообще была 59 тысяч рублей! — вспомнил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев. — Налог на землю начисляется исходя из кадастровой стоимости. Даже при ставке налога в 1,5% от кадастровой стоимости в год выходит всего 98 тысяч рублей. Если бы кадастровая была близка к рыночной (сегодня это около 1,5 миллиарда), то земельный налог выходил бы уже в 22,5 миллиона рублей в бюджет города. Думаю, что владелец намеренно «спрятал» свой участок в зеленую зону до лучших времен.

Нежилой массив


Как сообщили в Департаменте земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска, территорию площадью 41,2 га продали на открытом аукционе 5 ноября 2003 года. Конкуренцию «Труду» на этих торгах составила ИКЕА, но лакомый кусок земли все-таки отошел сибирским девелоперам. Данных о кадастровой стоимости земли на тот момент в мэрии нет, но стартовая цена была определена в 35,6 миллиона рублей, а победителю торгов — собственно, ЗАО «Труд» — она обошлась в два раза дороже: за 70,5 миллиона рублей.

— Вид разрешенного использования на момент продажи: для строительства многопрофильного коммерческого и торгового центра, — уточнили в мэрии.

Такой ЗАО «Труд» планировало «Солнечную Долину», первый проект представили еще в 2009 году

Такой ЗАО «Труд» планировало «Солнечную Долину», первый проект представили еще в 2009 году

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ЗАО «Труд» — в прошлом крупный новосибирский девелопер, который построил, например, комплекс «Зеленые купола» на станции метро «Гагаринская», ТЦ «Бонанза», «Москва», «Флагман», БЦ «Кобра» и элитный дом «Паркхауз» на улице Урицкого, 20, но в конце нулевых так и не смог завершить огромный бизнес-центр «Манхэттен» на проспекте Димитрова.

По данным «Контур.Фокуса», компанию в 2005 году учредили братья Владимир и Петр Степановы, по 5% в компании было также у Александра и Татьяны Степановых. В сентябре 2021 года все они из состава учредителей вышли, информации об актуальных акционерах в системе нет. Владимир и Петр Степановы при этом продолжают руководить компанией на постах генерального директора и его зама.

На Большевистской ЗАО «Труд» планировало жилой массив «Солнечная Долина», который должен был состоять из кварталов эконом-класса высотой 12–19 этажей и 6–9-этажных домов комфорт-класса, с несколькими башнями высотой 25 этажей в центре и парком с прудом. Вдоль Большевистской должны были быть торговые центры, на городской территории по соседству — детские сады, школы, поликлиника, закрытый бассейн, спорткомплекс и даже «театрально-концертный зал». «Труд» даже распланировал жилмассив и разработал его первые эскизы.

Вся эта информация до сих пор доступна в описании огромного участка на сайте компании «Абажур», которая занимается его продажей с 2014–2015 года. Сегодня за него просят 1,69 миллиарда рублей.

— Я бы сказал, что территория пока под вопросом реализации, — признался коммерческий директор «Абажура» Павел Грицай. — У меня определенные сомнения в возможности обеспечения техническими условиями, мне обратное пока не доказали.

Сегодня застройка огромного участка исключена: статус зеленой зоны успели закрепить в Генплане города

Сегодня застройка огромного участка исключена: статус зеленой зоны успели закрепить в Генплане города

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По словам Грицая, за всё время продажи участком интересовались два раза, но ни тот, ни другой потенциальный покупатель не смогли оценить объем вложений в территорию, которые потребуются после покупки. Павел Грицай считает, что «поднять» ее можно будет только совместно с городом или регионом. Даже если разделить огромный участок на множество маленьких, освоить их без коммуникаций и дорог будет невозможно.

По его информации, сейчас ЗАО «Труд» оспаривает закрепление за землей статуса рекреационной зоны в суде — это подтвердил и Алексей Кондратьев. По мнению Михаила Рязанцева, застройщику может удастся восстановить права на застройку, но только в изначальном варианте — то есть, на строительство торгового комплекса, который может оказаться нерентабельным. С руководством компании пообщаться не удалось: в секретариате отказались перевести звонок на Владимира или Петра Степановых, но записали вопросы и контакты, пообещав их передать кому-то из них. Ни тот, ни другой с журналистом НГС не связались.

Парк для никого


— Я бы там рекреационную зону оставил — это мое мнение как физического лица, — сказал Павел Грицай. — Рядом с городом была бы хорошая зеленая зона, людям было бы, где отдыхать. Жилье — это очень важно, но давайте все-таки не будем эту зону на заклание отдавать.

Сегодня на территории живет совсем мало новосибирцев: половина — в <a href="https://ngs.ru/text/summer/2021/08/19/70083965/" class="_" target="_blank">частном секторе вдоль русла Камышенки</a>, половина — в коттеджах на слиянии Ини и Оби. В перспективе число жителей должно составить 9 тысяч человек. В предыдущем проекте планировки планировали 40 тысяч

Сегодня на территории живет совсем мало новосибирцев: половина — в частном секторе вдоль русла Камышенки, половина — в коттеджах на слиянии Ини и Оби. В перспективе число жителей должно составить 9 тысяч человек. В предыдущем проекте планировки планировали 40 тысяч

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Участники градсовета с этим, в принципе, согласились. Вопросы вызывает только то, как ее содержать.

— Ставить на баланс города такую территорию, которую нужно поддерживать в хорошем состоянии — наверное, это должен быть уникальный объект городского значения, — заметил завкафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин. — Зачем сюда люди поедут? Кто будет нести затраты, чтобы у этих 9 тысяч населения была такая рекреационная зона?

Какие-то большие проекты здесь пока нереализуемы, подтвердил Алексей Кондратьев: не позволяет экономика. Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин предложил обеспечить ее с помощью инвесторов.

— У нас регулярно заходят с какими-то предложениями по строительству очередного Диснейленда — прекрасное место, где такой проект можно реализовать, по соседству с лесными территориями, — предположил он.

Чтобы начать осваивать большую и перспективную территорию с двумя реками, нужно сперва обеспечить ее ресурсами. Вряд ли это произойдет в ближайшие годы

Чтобы начать осваивать большую и перспективную территорию с двумя реками, нужно сперва обеспечить ее ресурсами. Вряд ли это произойдет в ближайшие годы

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Правда, в этом случае надо будет следить, чтобы посетители «Диснейленда» лесные территории не вытоптали, добавил архитектор Игорь Поповский. Но всё это, в любом случае, возможно только в отдаленной перспективе: пока работа над проектом планировки только начата, а судебные разбирательства по спорному участку не завершились.

При этом в Новосибирске (точнее, возле Новосибирска) уже есть большой частный парк — «Мира Парк» за поселком «Деревня Мира». Его построил и открыл в прошлом году девелопер и владелец «Мира Терм» Андрей Алексеев.

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