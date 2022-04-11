Главный архитектор Новосибирска нашел место для «Диснейленда» и парка. Раньше здесь хотели построить ИКЕА

Муниципальный «Институт градостроительного планирования» по заданию мэрии начал корректировать проект планировки части Октябрьского района на границе с Первомайской. Первую версию разработчики показали архитекторам на градсовете в феврале. Оказалось, что в районе закреплена большая зеленая зона, причем в основном частная. Как так получилось и будет ли в городе частный парк, узнала Лиза Пичугина.



В городском «Институте градостроительного планирования» («ИГП») начали приводить в соответствие с генпланом проект планировки территории площадью 566,2 га на границе Октябрьского района. Она ограничена Бугринским мостом, улицей Большевистской, Бердским шоссе, железной дорогой и руслом Оби и включает в себя часть Ини с небольшим островком.