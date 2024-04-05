НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

2 м/c,

южн.

 756мм 60%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,31
EUR 100,07
Реклама

СРОЧНО

Задержали подозреваемого в убийстве семьи с детьми

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Лишили дохода в NL
Кандидаты в шорт-лист премии
Тайный арест бизнесмена
Завалили тест на мэра
Треш-прогулка по Новосибирску
Где сейчас невъездные звёзды
Афиша на апрель
НГС в Telegram
Город Новый микрорайон появится в устье Ини — его построят у Бердского шоссе

Новый микрорайон появится в устье Ини — его построят у Бердского шоссе

Уже сейчас в городе заключили договор на моделирование транспортных потоков

876
23 комментария
Площадь застройки первых двух этапов составляет 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья

Новый микрорайон построят в Новосибирске. Проектом предусмотрено комплексное развитие незастроенной территории (КРТ) по Бердскому шоссе в устье реки Ини в двух районах города, сообщили на сайте АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»).

Речь идет об участках в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска. Площадь застройки первых двух этапов составляет 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья.

—На территории будущего микрорайона запланированы многоквартирные дома, объекты общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, объекты спортивного и культурно-досугового назначения, а также объекты транспортной инфраструктуры, — приводятся слова гендиректора АО Ашота Рафаеляна.

Сейчас Агентство развития жилищного строительства региона заключило договор с проектным бюро на анализ и моделирование транспортных потоков по проекту КРТ. Это нужно для формирования транспортного каркаса на участках.

На первом этапе компания проведет анализ проектных решений, а на втором — выполнит работы по моделированию транспортных и пассажиропотоков территорий. Это позволит изучить дорожную ситуацию и получить аналитических отчет по разработке математической, прогнозной модели.

— Это даст нам возможность просчитать обеспеченность и перспективность, а также интенсивность транспортных и пассажирских потоков с учетом развития улично-дорожной сети исследуемой территории и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, — сказал Ашот Рафаелян.

Площадь территории составляет 784 290 квадратных метров

Постановление правительства Новосибирской области о КРТ по Бердскому шоссе в устье реки Ини опубликовали летом прошлого года на сайте мэрии. В документе сообщалось, что площадь территории составляет 784 290 квадратных метров —78 гектар, решение о КРТ реализует АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» до 2035 года.

В перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции в границах территории, вошли детсады общей вместительностью не менее 875 мест, физкультурно-спортивный комплекс, школы и другое. НГС направил запрос в акционерное общество с просьбой сообщить подробности планируемой застройки.

В январе в Новосибирске объявили конкурс на комплексное развитие территории по улице Кирова. Там построят ЖК комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги.

ПО ТЕМЕ
КРТ Бердское шоссе Иня Новосибирская область Микрорайон Строительство домов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Их не остановить»: жители Стрижей заявили митинг из-за стройки у озера — застройщик публично ответил на претензии
Игорь Белокобыльский
Гендиректор ГК «Стрижи»
Мнение
Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Время кармической четверки: чего ждать от апреля — прогноз нумеролога по датам рождения
Алина Шадрина
Рекомендуем
Знакомства

Olesya,  23

Evgeshka,  32

Slava,  47

Красотка,  49

Yana,  43

Даша,  35

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Вывоз Мусора

350 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление