Новый микрорайон появится в устье Ини — его построят у Бердского шоссе

Новый микрорайон построят в Новосибирске. Проектом предусмотрено комплексное развитие незастроенной территории (КРТ) по Бердскому шоссе в устье реки Ини в двух районах города, сообщили на сайте АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АО «АРЖС НСО»).
Речь идет об участках в Октябрьском и Первомайском районах Новосибирска. Площадь застройки первых двух этапов составляет 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья.
—На территории будущего микрорайона запланированы многоквартирные дома, объекты общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, объекты спортивного и культурно-досугового назначения, а также объекты транспортной инфраструктуры, — приводятся слова гендиректора АО Ашота Рафаеляна.
Сейчас Агентство развития жилищного строительства региона заключило договор с проектным бюро на анализ и моделирование транспортных потоков по проекту КРТ. Это нужно для формирования транспортного каркаса на участках.
На первом этапе компания проведет анализ проектных решений, а на втором — выполнит работы по моделированию транспортных и пассажиропотоков территорий. Это позволит изучить дорожную ситуацию и получить аналитических отчет по разработке математической, прогнозной модели.
— Это даст нам возможность просчитать обеспеченность и перспективность, а также интенсивность транспортных и пассажирских потоков с учетом развития улично-дорожной сети исследуемой территории и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, — сказал Ашот Рафаелян.
Постановление правительства Новосибирской области о КРТ по Бердскому шоссе в устье реки Ини опубликовали летом прошлого года на сайте мэрии. В документе сообщалось, что площадь территории составляет 784 290 квадратных метров —78 гектар, решение о КРТ реализует АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» до 2035 года.
В перечень объектов, подлежащих строительству и реконструкции в границах территории, вошли детсады общей вместительностью не менее 875 мест, физкультурно-спортивный комплекс, школы и другое. НГС направил запрос в акционерное общество с просьбой сообщить подробности планируемой застройки.
В январе в Новосибирске объявили конкурс на комплексное развитие территории по улице Кирова. Там построят ЖК комфорт-класса, два детских сада, школу, поликлинику и дороги.