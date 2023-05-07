Папа, купи: мажор на дорогом авто атаковал новосибирские тротуары — наглая парковка на пешеходных дорожках

Машина с блатными номерами 777 зарегистрирована на 33-летнего Степана Юрьевича С. По данным сервиса «Контур.Фокус», его полный тезка — предприниматель с большим опытом, но не очень впечатляющими результатами: он пробовал себя в грузоперевозках, торговле мясом и пиломатериалами, разработке компьютерных программ, мойке машин.

Сегодня имя владельца Infiniti напрямую ассоциируется с крупной новосибирской компанией «Главновосибирскстрой — СП», где единственным учредителем является Юрий Николаевич С., который с большой долей вероятности является отцом злостного нарушителя ПДД. В этом случае финансовые результаты компании весьма впечатляют: по итогам 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль более 100 млн рублей.