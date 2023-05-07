Папа, купи: мажор на дорогом авто атаковал новосибирские тротуары — наглая парковка на пешеходных дорожках

Зачем утруждать себя поиском парковочного места, если есть тротуар и деньги на оплату возможного штрафа? Мнение пешеходов и разрушение пешеходных дорожек в этот момент не учитываются. В очередную подборку автохамов, нагло не соблюдающих ПДД, попал сын состоятельных родителей, торговец с бывшей барахолки и продавец табака.
Пересечение Советской и Ленина продолжает притягивать нарушителей правил парковки. На этот раз на тротуаре отметился Infiniti Q60 — спортивное купе 2016 года с четырьмя сотнями «лошадей» под капотом. Водитель, очевидно, решил, что пешеходная дорожка в этом месте достаточно широкая, чтобы на ней можно было оставить свой автомобиль.
Машина с блатными номерами 777 зарегистрирована на
Сегодня имя владельца Infiniti напрямую ассоциируется с крупной новосибирской компанией «Главновосибирскстрой — СП», где единственным учредителем является Юрий Николаевич С., который с большой долей вероятности является отцом злостного нарушителя ПДД. В этом случае финансовые результаты компании весьма впечатляют: по итогам 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль более
Между тем сервис Getcontact идентифицирует номер владельца Infiniti как «Степан Юрьевич Главновосибирскстрой», «Некомпетентный Степа», «Степан Игрок Алтай», «Степа Покер».
Водитель этого BMW X5 достаточно уверен в себе, чтобы бросить авто за
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На начало мая за BMW X5 числится несколько штрафов, в том числе за проезд на красный свет и остановку за стоп-линией. У предпринимателя есть
В будний день тротуары и газоны вдоль улицы Фрунзе ввергаются в автомобильный беспредел, на который почему-то не реагируют эвакуаторы.
Toyota Camry, спрятавшаяся под деревом и не оставляющая шансов на благоустройство, зарегистрирована на
Водитель Lexus с 222 на госномере решил, что припарковаться на полосе движения перед поворотом — вполне нормальное явление, если не хватает свободных мест на парковке. «Не трамваи, объедут», — очевидно, подумал автомобилист и отправился по своим делам.
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Сегодня номер владельца Lexus сервис GetСontact идентифицирует как «Сергей Водитель».
Наконец, еще один Lexus. Этот вообще встал поперек пешеходной дорожки, заставив людей обходить его. Недавно закатанный в асфальт тротуар практически сливается с проезжей частью, но всё же отделен от дороги небольшим бордюром.
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Человек прошел
Недавно мы разбирали автохамов, которые позволяют себе проезжать по пешеходной аллее и парковаться у стен часовни на Красном проспекте, а также бросать авто за