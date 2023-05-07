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Я паркуюсь как чудакНомерок блатнойОбзор

Папа, купи: мажор на дорогом авто атаковал новосибирские тротуары — наглая парковка на пешеходных дорожках

Очередная подборка автохамов, которые плюют на ПДД

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Неуважение к пешеходам оценивается штрафом в 1 тысячу рублей

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Зачем утруждать себя поиском парковочного места, если есть тротуар и деньги на оплату возможного штрафа? Мнение пешеходов и разрушение пешеходных дорожек в этот момент не учитываются. В очередную подборку автохамов, нагло не соблюдающих ПДД, попал сын состоятельных родителей, торговец с бывшей барахолки и продавец табака.

Стоимость авто варьируется в пределах <nobr class="_">2,5–3 млн</nobr> рублей

Стоимость авто варьируется в пределах 2,5–3 млн рублей

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Пересечение Советской и Ленина продолжает притягивать нарушителей правил парковки. На этот раз на тротуаре отметился Infiniti Q60 — спортивное купе 2016 года с четырьмя сотнями «лошадей» под капотом. Водитель, очевидно, решил, что пешеходная дорожка в этом месте достаточно широкая, чтобы на ней можно было оставить свой автомобиль.

Машина с блатными номерами 777 зарегистрирована на 33-летнего Степана Юрьевича С. По данным сервиса «Контур.Фокус», его полный тезка — предприниматель с большим опытом, но не очень впечатляющими результатами: он пробовал себя в грузоперевозках, торговле мясом и пиломатериалами, разработке компьютерных программ, мойке машин.

Сегодня имя владельца Infiniti напрямую ассоциируется с крупной новосибирской компанией «Главновосибирскстрой — СП», где единственным учредителем является Юрий Николаевич С., который с большой долей вероятности является отцом злостного нарушителя ПДД. В этом случае финансовые результаты компании весьма впечатляют: по итогам 2022 года компания зафиксировала чистую прибыль более 100 млн рублей.

Между тем сервис Getcontact идентифицирует номер владельца Infiniti как «Степан Юрьевич Главновосибирскстрой», «Некомпетентный Степа», «Степан Игрок Алтай», «Степа Покер».

Стоимость авто начинается от <nobr class="_">8 млн</nobr> рублей

Стоимость авто начинается от 8 млн рублей

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Водитель этого BMW X5 достаточно уверен в себе, чтобы бросить авто за 8 млн рублей на тротуаре посреди Красного проспекта и ни о чем не беспокоиться.

Машина зарегистрирована на 45-летнего Вазо Айоли О. Его полный тезка — предприниматель. Большинство бизнес-проектов мужчины связаны с торговлей одеждой и текстилем, в том числе в районе бывшей Гусинобродской барахолки. На сегодня все компании, связанные с торговлей, ликвидированы. Вазо Айоли зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, который занимается подготовкой к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.

На начало мая за BMW X5 числится несколько штрафов, в том числе за проезд на красный свет и остановку за стоп-линией. У предпринимателя есть 19-летний сын Рустам, который вполне мог сидеть за рулем авто. Ведь для взрослого состоявшегося человека нарушать ПДД не солидно, правда?

Стоимость авто — <nobr class="_">2–3 млн</nobr> рублей

Стоимость авто — 2–3 млн рублей

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В будний день тротуары и газоны вдоль улицы Фрунзе ввергаются в автомобильный беспредел, на который почему-то не реагируют эвакуаторы.

Toyota Camry, спрятавшаяся под деревом и не оставляющая шансов на благоустройство, зарегистрирована на 25-летнего Никиту Артуровича П. Его полный тезка тоже предприниматель. Молодой мужчина пробовал себя в двух ипостасях — пошиве одежды и торговле табаком. Последнее направление, очевидно, у него пошло успешнее: в сервисе GetContact его номер идентифицируется по тегам «табак для кальянов», «одноразки», «снюс». На сегодня оба его ИП ликвидированы.

Сегодня в нашу подборку попал Lexus с красивыми номерами

Сегодня в нашу подборку попал Lexus с красивыми номерами

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Водитель Lexus с 222 на госномере решил, что припарковаться на полосе движения перед поворотом — вполне нормальное явление, если не хватает свободных мест на парковке. «Не трамваи, объедут», — очевидно, подумал автомобилист и отправился по своим делам.

Машина зарегистрирована на 39-летнего Сергея Петровича А. До недавнего времени его полный тезка как индивидуальный предприниматель занимался электромонтажными работами, штукатуркой, монтажом кондиционеров, укладкой полов и т. д. В 2021 году что-то пошло не так, и ИП пришлось закрыть.

Сегодня номер владельца Lexus сервис GetСontact идентифицирует как «Сергей Водитель».

Встал поперек тротуара: специально или перепутал с проезжей частью?

Встал поперек тротуара: специально или перепутал с проезжей частью?

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Наконец, еще один Lexus. Этот вообще встал поперек пешеходной дорожки, заставив людей обходить его. Недавно закатанный в асфальт тротуар практически сливается с проезжей частью, но всё же отделен от дороги небольшим бордюром.

Машина зарегистрирована на 59-летнего Владимира Георгиевича О. Его полный тезка за свою биографию успел поторговать машинами, поработать на новосибирской птицефабрике, поруководить фирмой по аренде и управлению недвижимостью, а в 2020 году поучаствовать в ликвидации компании по производству кормов для животных.

Человек прошел 90-е и сегодня ездит на «Лексусе», что ему ваши правила.

Недавно мы разбирали автохамов, которые позволяют себе проезжать по пешеходной аллее и парковаться у стен часовни на Красном проспекте, а также бросать авто за 20 млн посреди главной новосибирской магистрали.

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