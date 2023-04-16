Пропустите к Богу: возмутительная парковка KIA у стен часовни на Красном проспекте — кто ездит на машине с номерами ООО

На снимке легко различим номер — О652ОО154. По данным источника НГС, машина зарегистрирована на юрлицо — Новосибирскую епархию Русской православной церкви. Автор фото сообщил, что из машины вышли две женщины. Возможно, под конец Великого поста они настолько ослабели, что не смогли бы дойти до часовни от ближайшего места легальной парковки — это, конечно, сарказм, но другое объяснение придумать сложно.

Дипломат на газоне

Водитель Audi c дипломатическими номерами, похоже, сделал вид, что не заметил газон, на который заехал двумя передними колесами. И правда, какой это газон? Ни травинки, но за маленький островок живой земли обидно.

