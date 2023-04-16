Пропустите к Богу: возмутительная парковка KIA у стен часовни на Красном проспекте — кто ездит на машине с номерами ООО

Проехать по аллее, чтобы поставить машину максимально близко к часовне, — легко, загородить своим авто выезд из двора — пожалуйста, тротуар и газон для стоянки — не помеха. Автохамы на этой неделе просто поразили своей наглостью. Познакомьтесь с теми, кому в Новосибирске плевать на пешеходов и других участников движения.
Парковка у церкви
Чтобы поставить машину к стенам часовни Николая Чудотворца на Красном проспекте, нужно проехать по пешеходной аллее между лавочек. Водитель белоснежной KIA сделал это задом или развернулся на небольшом пятачке. В любом случае парковка получилась эффектной, но вразрез одному из основных правил дорожного движения — не оставлять автомобиль на пешеходной дорожке.
На снимке легко различим номер — О652ОО154. По данным источника НГС, машина зарегистрирована на юрлицо — Новосибирскую епархию Русской православной церкви. Автор фото сообщил, что из машины вышли две женщины. Возможно, под конец Великого поста они настолько ослабели, что не смогли бы дойти до часовни от ближайшего места легальной парковки — это, конечно, сарказм, но другое объяснение придумать сложно.
Дипломат на газоне
Водитель Audi c дипломатическими номерами, похоже, сделал вид, что не заметил газон, на который заехал двумя передними колесами. И правда, какой это газон? Ни травинки, но за маленький островок живой земли обидно.
Дипномера расшифровываются легко. Первые цифры обозначают код страны, которую в данном случае представляет водитель: 002 — Германия. Далее буква «Т» — она означает, что машина закреплена за техническим сотрудником дипмиссии. Остальные цифры — непосредственно номер и код региона, в котором зарегистрирована машина.
Итак, германское посольство. Кажется, что здесь и не пахнет немецкой педантичностью, с другой стороны — обрусевший человек способен на многое. А может быть, это изысканный способ мести, учитывая напряженные отношения между странами в свете происходящих событий в мире.
Дама на переходе
Наглость — второе счастье. Женщина-водитель, похоже, отчаявшись найти парковку на улице Ленина, остановилась в аккурат на переходе, буквально перекрыв дорогу пешеходам. На претензию автора снимка она ответила, что автомобиль сломался и скоро приедет эвакуатор. При этом машина была заведена, а знака аварийной остановки, как вы уже догадались, не было.
Машина зарегистрирована в Алтайском крае. Если женщина продолжит необдуманно парковаться, то в скором времени может обнаружить кучу штрафов на свое имя.
УАЗ вместо пандуса
Пандус — не украшение, а жизненно важный элемент для людей с ограниченными возможностями. Для некоторых водителей это просто слова.
Машина зарегистрирована на
Не «Патриот» на Шамшиных
Еще один любитель отечественных внедорожников перепутал бездорожье с городскими газонами. Не сказать, что на улице Семьи Шамшиных трудно с парковкой, но этот водитель решил поступить именно так.
Машина зарегистрирована на
На прошлой неделе мы выяснили, кто нагло паркуется на тротуаре в самом центре города — на улице Советской. Оказалось, что нарушать ПДД позволяют себе электрик, визажист и таксист.