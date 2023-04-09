«Паркуюсь как чудак 2.0»: электрик, визажист, таксист — мы рассекретили автохамов, которые ставят машины на тротуаре

Машины на тротуарах — это не только плевок в лицо пешеходам, это еще и полное равнодушие к благоустройству города, который так любят корить в неухоженности. Вряд ли вымощенные плиткой дорожки предназначены для езды на автомобилях. В лучших традициях советских досок позора мы решили обновить рубрику «Я паркуюсь как чудак» и приоткрыть завесу тайны, кто именно злостно нарушает ПДД в самом центре Новосибирска.
Улица Советская в районе пересечения с Ленина. Занять парковочное место там — сродни выигрышу в лотерею. Зачастую машины на проезжей части стоят в два ряда, и чтобы припарковаться, приходится делать не один круг. Некоторые решают проблему так — просто оставляют машину на широком тротуаре, сужая его практически в два раза.
Владелец BMW 328 — 33-летний
Стоило только отвернуться, как рядом с BMW припарковался Hyundai Solaris. Возможно, работает правило: «А чем я хуже?!» Владелица седана —
Если предыдущие водители хоть ставили машины параллельно проезжей части, то владелец Lada Largus решил не заморачиваться: перпендикулярная парковка на пешеходной дорожке — это верх наглости.
Владелец — 42-летний Валерий Ш. В соцсетях он называет себя электромонтером, несколько лет назад регистрировал ИП как таксист — в общем, рабочий человек. В какой момент он решил, что припарковаться на тротуаре в центре города весьма позволительно, — загадка.
Эта Toyota залетела на тротуар сходу — через встречную полосу. Это было заметно по грязным следам на плитке. При этом машина остановилась отчасти на пешеходной дорожке и отчасти на газоне. Чем не источник пыли, когда всё подсохнет?
Опознать нарушителя не удалось. Его спасли киргизские транзиты. Возможно, поэтому водитель такой дерзкий.
Это не тротуар, но водитель KIA Optima очень оригинально припарковался на перекрестке Ленина и Советской. По сути он стоит на встречной полосе односторонней улицы.
Машина зарегистрирована на «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта». Может быть, на воде транспорт можно оставлять подобным образом, но мы же на суше, в конце концов.
Около Красного проспекта, 50 еще одна популярная бесплатная стоянка на тротуаре. Водитель этого Porsche Cayenne решил не утруждать себя поиском парковки и бросил авто «на радость» пешеходам. В его алфавите «Я» далеко не на последнем месте.
Интересно, что машина зарегистрирована на
На прошлой неделе редакция НГС выяснила, на каких машинах на сессию съезжаются депутаты новосибирского Заксобрания. У некоторых стоимость авто сопоставима с годовой прибылью предприятий, которыми они руководят.