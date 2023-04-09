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Проблема

«Паркуюсь как чудак 2.0»: электрик, визажист, таксист — мы рассекретили автохамов, которые ставят машины на тротуаре

Нарушители правил парковки — далеко не олигархи

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Некоторые новосибирцы не утруждают себя поисками парковки

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Машины на тротуарах — это не только плевок в лицо пешеходам, это еще и полное равнодушие к благоустройству города, который так любят корить в неухоженности. Вряд ли вымощенные плиткой дорожки предназначены для езды на автомобилях. В лучших традициях советских досок позора мы решили обновить рубрику «Я паркуюсь как чудак» и приоткрыть завесу тайны, кто именно злостно нарушает ПДД в самом центре Новосибирска.

Припарковаться на Советской — это квест. Некоторые проходить его не хотят

Припарковаться на Советской — это квест. Некоторые проходить его не хотят

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Улица Советская в районе пересечения с Ленина. Занять парковочное место там — сродни выигрышу в лотерею. Зачастую машины на проезжей части стоят в два ряда, и чтобы припарковаться, приходится делать не один круг. Некоторые решают проблему так — просто оставляют машину на широком тротуаре, сужая его практически в два раза.

Владелец BMW 328 — 33-летний Павел К. Еще пару лет назад мужчина жил в Самарской области, в городе Новокуйбышевске, и занимался организацией электромонтажных работ. Кто знает, может быть, он решил открыть для себя новые горизонты в Новосибирске и не успел усвоить правила парковки.

Водители, похоже, думают, что никому не мешают

Водители, похоже, думают, что никому не мешают

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Стоило только отвернуться, как рядом с BMW припарковался Hyundai Solaris. Возможно, работает правило: «А чем я хуже?!» Владелица седана — 31-летняя Варвара Л. Женщина позиционирует себя как высококлассный визажист, а ее аккаунты в соцсетях полны красочных фотографий со всевозможных путешествий. Возможно, ставить авто где-нибудь на брусчатке в Европе — это нормально, но новосибирская плитка вряд ли выдержит такое к себе отношение.

«Я на пару минут», — самое популярное оправдание парковки на тротуаре

«Я на пару минут», — самое популярное оправдание парковки на тротуаре

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Если предыдущие водители хоть ставили машины параллельно проезжей части, то владелец Lada Largus решил не заморачиваться: перпендикулярная парковка на пешеходной дорожке — это верх наглости.

Владелец — 42-летний Валерий Ш. В соцсетях он называет себя электромонтером, несколько лет назад регистрировал ИП как таксист — в общем, рабочий человек. В какой момент он решил, что припарковаться на тротуаре в центре города весьма позволительно, — загадка.

Машина инкогнито

Машина инкогнито

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Эта Toyota залетела на тротуар сходу — через встречную полосу. Это было заметно по грязным следам на плитке. При этом машина остановилась отчасти на пешеходной дорожке и отчасти на газоне. Чем не источник пыли, когда всё подсохнет?

Опознать нарушителя не удалось. Его спасли киргизские транзиты. Возможно, поэтому водитель такой дерзкий.

Нарушил ли водитель ПДД? Ответ пишите в комментариях

Нарушил ли водитель ПДД? Ответ пишите в комментариях

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Это не тротуар, но водитель KIA Optima очень оригинально припарковался на перекрестке Ленина и Советской. По сути он стоит на встречной полосе односторонней улицы.

Машина зарегистрирована на «Спортивную школу олимпийского резерва водных видов спорта». Может быть, на воде транспорт можно оставлять подобным образом, но мы же на суше, в конце концов.

Еще одна популярная парковка на тротуаре — около «Дома быта»

Еще одна популярная парковка на тротуаре — около «Дома быта»

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Около Красного проспекта, 50 еще одна популярная бесплатная стоянка на тротуаре. Водитель этого Porsche Cayenne решил не утруждать себя поиском парковки и бросил авто «на радость» пешеходам. В его алфавите «Я» далеко не на последнем месте.

Интересно, что машина зарегистрирована на 35-летнюю Анастасию М. — жительницу города Великий Устюг Вологодской области. При этом в ее социальных сетях нет даже намека на Новосибирск, а главное — на то, что она может себе позволить машину за пару-тройку миллионов рублей.

На прошлой неделе редакция НГС выяснила, на каких машинах на сессию съезжаются депутаты новосибирского Заксобрания. У некоторых стоимость авто сопоставима с годовой прибылью предприятий, которыми они руководят.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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