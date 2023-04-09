«Паркуюсь как чудак 2.0»: электрик, визажист, таксист — мы рассекретили автохамов, которые ставят машины на тротуаре

Если предыдущие водители хоть ставили машины параллельно проезжей части, то владелец Lada Largus решил не заморачиваться: перпендикулярная парковка на пешеходной дорожке — это верх наглости.

Владелец — 42-летний Валерий Ш. В соцсетях он называет себя электромонтером, несколько лет назад регистрировал ИП как таксист — в общем, рабочий человек. В какой момент он решил, что припарковаться на тротуаре в центре города весьма позволительно, — загадка.