В Нарымском сквере сносят кафе «Зазеркалье» — здание было построено для цветочного магазина больше 30 лет назад

В Нарымском сквере начали сносить здание кафе «Зазеркалье» сегодня, 24 августа. В сквер подогнали технику, а зону сноса перекрыли. Вокруг собрались местные жители, которые наблюдали за сносом.

— Там шашлыки продавали. По-моему, прошлым летом работало еще кафе. Уже больше 20 лет тут стоит здание, — рассказала местная жительница Елена.