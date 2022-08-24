В Нарымском сквере сносят кафе «Зазеркалье» — здание было построено для цветочного магазина больше 30 лет назад
«Горзеленхоз» требовал снести постройку в 2020 году
В Нарымском сквере начали сносить здание кафе «Зазеркалье» сегодня, 24 августа. В сквер подогнали технику, а зону сноса перекрыли. Вокруг собрались местные жители, которые наблюдали за сносом.
— Там шашлыки продавали. По-моему, прошлым летом работало еще кафе. Уже больше 20 лет тут стоит здание, — рассказала местная жительница Елена.
Рабочие отказались отвечать на вопросы журналиста НГС и уточнили, что по всем вопросам нужно обращаться в мэрию Новосибирска. НГС направил запрос в пресс-службу.
Суд в 2020 году
Арбитражный суд в июне 2020 года обязал компанию ООО «Агат-П», которая, по информации суда, владеет кафе «Зазеркалье», снести здание в Нарымском сквере. На сайте Арбитражного суда есть решение. Как указано в документе, «Горзеленхоз» подал заявление, чтобы «Агат-П» снес самовольную постройку.
— Требования истца мотивированы тем, что у ответчика отсутствуют правовые основания для размещения объекта на территории сквера Нарымского, расположение имущества общества на указанной территории нарушает права «Горзеленхоза» на использование всей территории сквера по назначению, мешает его полноценной эксплуатации, — сообщили в документе Арбитражного суда.
«Горзеленхоз» принял в пользование Нарымский сквер в 2017 году. Мэрия заключила договор с «Агат-П» 1 февраля 2017 года до 1 января 2018 года на аренду участка в сквере. Договор решили не продлевать, и при осмотре местности 4 декабря 2018 года мэрия обнаружила, что на участке работает кафе «Зазеркалье».
В ответ на заявление «Агат-П» написал в отзыве, что спорный земельный участок был передан в аренду более тридцати лет со зданием кафе.
— Расположенное здание на земельном участке принадлежит ответчику на праве собственности, которое зарегистрировано в установленном порядке, то есть строение не является самовольной постройкой, — приводят в документе аргумент ответчика.
ООО «Агат-П», по данным «Контур.Фокуса», было образовано в 1999 году. Учредителем является Пелагея Тупикова. В 2021 году выручка была 55 тысяч рублей, чистый убыток — 43 тысячи рублей. С какого года ООО «Агат-П» владеет зданием кафе, на сайте «Контур.Фокуса» и в документах Арбитражного суда не указано. Помимо «Агат-П» Пелагея Тупикова владеет ООО «Агат», которое зарегистрировано на улице Сибирская, 58. По данным «Google.Карт», по этому адресу раньше было одноименное кафе, но сейчас оно закрыто. Компания «Агат» имеет выручку в 1,8 миллиона, чистая прибыль — 12 тысяч рублей.
Журналист НГС не смог связаться с представителями ООО «Агат-П». По номерам, указанным в «Контур.Фокусе», никто не ответил. Последний пост в группе во «ВКонтакте» кафе «Зазеркалье» был за 2019 год.
История здания
Сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев рассказал НГС, что изначально здание было построено для цветочного магазина.
— В 1960–1980-х годах Нарымский сквер был известен выставками садоводов и цветоводов «Сибирский букет», их питомником. Каждый район города имел свой небольшой выставочный павильон. Все они давно снесены. Этот жил до сегодняшнего дня, так как использовался под кафе. Но умерло сначала кафе, а за ним и последний цветочный павильон, — сообщил Константин Голодяев.
Ранее стало известно, что в Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Специалисты провели стрижку зеленых насаждений, а также спилили мертвые деревья.