В новосибирском парке, где яблоня упала на ребенка, решили вырубить сухие деревья
Всего специалисты ликвидируют более 100 мертвых деревьев
В Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Как сообщили в пресс-центре мэрии, работы начнутся с 15 августа. Специалисты проведут стрижку зеленых насаждений, а также спилят мертвые деревья.
— По результатам обследования более 100 деревьев необходимо удалить в связи с тем, что они являются возрастными, сухостоями, аварийными, представляющими угрозу жизни и здоровья людей, — рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.
Всего ликвидируют 177 растений. В будущем на их месте посадят лиственницу и можжевельник. Сейчас в Нарымском сквере растет 1872 экземпляра зеленых насаждений — 1629 деревьев и 243 кустарника.
Напомним, инцидент с падением дерева на ребенка произошел 5 июля. Мальчика с травмами увезли в больницу, а Следственный комитет начал проверку.
2 августа в Новосибирске завершилось голосование, в котором выбрали названия для 8 скверов. По решению горожан, в городе появился «Сквер героев Донбасса» и «Ельцовский парк».