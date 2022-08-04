В новосибирском парке, где яблоня упала на ребенка, решили вырубить сухие деревья

В Нарымском сквере, где не так давно дерево упало на ребенка, спилят сухие растения. Как сообщили в пресс-центре мэрии, работы начнутся с 15 августа. Специалисты проведут стрижку зеленых насаждений, а также спилят мертвые деревья.

— По результатам обследования более 100 деревьев необходимо удалить в связи с тем, что они являются возрастными, сухостоями, аварийными, представляющими угрозу жизни и здоровья людей, — рассказала заместитель начальника управления по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска Мария Смирнова.

