В Новосибирске появятся «Сквер героев Донбасса» и «Ельцовский парк» — названия скверов выбирали горожане
На «Госуслугах» недавно завершилось голосование
Жители Новосибирска выбрали названия для 8 скверов. Голосование проходило на портале «Госуслуги» с 27 июля по 2 августа и завершилось сегодня.
Парк в центре города в пойме реки 1-й Ельцовки решили назвать «Ельцовский парк», за него проголосовали 194 человека (72%). На данный момент парк только создается, недавно в мэрии приняли концепцию благоустройства. Планируется, что новый парк соединит Ипподромскую и Красный проспект.
Скверу S7 на пересечении улиц Советской и Орджоникидзе дали название «Крылья Сибири», за него проголосовали 233 человека (86%). Зеленая зона была создана благодаря авиакомпании и оформлена в тематики авиации. Сквер планируют реконструировать. Сейчас авиакомпания вместе с мэрией разрабатывают проект, а к работам хотят приступить осенью.
Также в Новосибирске появился «Сквер Героев Донбасса», за название проголосовали 116 человек (43%). Территория находится на пересечении улиц Никитина и Воинской в Октябрьском районе города.
парки и
Кроме того, получили названия менее известные парки. На улице Лазурной, 2 появился «Рябиновый сквер», на улице Максима Горького — имени Михаила Михеева — русского и советского писателя, который стал основателем «Клуба любителей фантастики». Сквер на Красном проспекте у дома № 98 теперь носит название «Изумрудный», за него отдали 255 голосов (94%). На пересечении улиц Нарымская и Челюскинцев — «Межениновский» — в честь начальника строительства Средне-Сибирской железной дороги Николая Меженинова. Территории НСТ «Мир» в Октябрьском районе получил постоянные адреса зданий жилых домов.
Мэрия города Новосибирска опубликовала дизайн-проект сквера «Радуга», расположенного в Ленинском районе на пересечении улиц Новосибирской и Киевской. Мы посмотрели, каким будет сквер.