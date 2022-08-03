В Новосибирске появятся «Сквер героев Донбасса» и «Ельцовский парк» — названия скверов выбирали горожане

Жители Новосибирска выбрали названия для 8 скверов. Голосование проходило на портале «Госуслуги» с 27 июля по 2 августа и завершилось сегодня.



Парк в центре города в пойме реки 1-й Ельцовки решили назвать «Ельцовский парк», за него проголосовали 194 человека (72%). На данный момент парк только создается, недавно в мэрии приняли концепцию благоустройства. Планируется, что новый парк соединит Ипподромскую и Красный проспект.