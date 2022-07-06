Дерево упало на
9-летнего ребенка в Нарымском сквере Новосибирска
Следователи начали проверку
В Нарымском сквере в Новосибирске дерево упало на ребенка 5 июля около 20:00. Как сообщил читатель НГС, ребенку вызвали скорую помощь.
Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич подтвердил факт происшествия, но о состоянии ребенка говорить отказался.
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка и в ближайшее время появится подробная информация о произошедшем. Дерево упало на
На улице Ильича в новосибирском Академгородке дерево упало на припаркованную машину. Об этом журналисту НГС рассказала сибирячка Светлана Гладкова, которая проезжала мимо этой машины. По ее словам, 26 июня в Академгородке был сильный ветер.