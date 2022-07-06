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Дерево упало на 9-летнего ребенка в Нарымском сквере Новосибирска

Следователи начали проверку

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Инцидент произошел в Нарымском сквере

Инцидент произошел в Нарымском сквере

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В Нарымском сквере в Новосибирске дерево упало на ребенка 5 июля около 20:00. Как сообщил читатель НГС, ребенку вызвали скорую помощь.

Главврач станции скорой помощи Александр Балабушевич подтвердил факт происшествия, но о состоянии ребенка говорить отказался.

В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что проводится проверка и в ближайшее время появится подробная информация о произошедшем. Дерево упало на 9-летнего ребенка, уточнили следователи. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска о происшествии.

На улице Ильича в новосибирском Академгородке дерево упало на припаркованную машину. Об этом журналисту НГС рассказала сибирячка Светлана Гладкова, которая проезжала мимо этой машины. По ее словам, 26 июня в Академгородке был сильный ветер.

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Прокуратура Новосибирской области начала проверку исполнения законодательства о защите прав детей, в сфере благоустройства и озеленения из-за падения дерева на ребенка.

— Предварительно установлено, что 5 июля несовершеннолетний мальчик, катаясь на велосипеде, травмировался в результате падения на него дерева в Нарымском сквере Новосибирска. 9-летнего потерпевшего госпитализировали для оказания неотложной медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Новосибирской области.

В пресс-службе прокуратуры также добавили, что по факту падения дерева Следственный комитет проводит проверку по части 1 статьи 293 («Халатность»). Результаты проверки прокуратура поставила на контроль.

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