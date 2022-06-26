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На улице Ильича в Академгородке дерево упало на припаркованную машину

В машине никого не было

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Сегодня в Академгородке был сильный ветер, по словам его жителей

Сегодня в Академгородке был сильный ветер, по словам его жителей

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На улице Ильича в новосибирском Академгородке дерево упало на припаркованную машину.

Об этом журналисту НГС рассказала сибирячка Светлана Гладкова, которая проезжала мимо этой машины. По ее словам, сегодня в Академгородке был сильный ветер.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области эту информацию подтвердили:

— Сообщение поступало о падении дерева и повреждении автомобиля. В автомобиле никого не было. Сумма ущерба устанавливается.

Ущерб пока уточняется

Ущерб пока уточняется

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Журналист НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, из-за чего именно упало дерево и будут ли в этом месте проводить спил аварийных деревьев.

Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске дерево упало на машину и перегородило проезд во дворы на Дуси Ковальчук.

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