На улице Ильича в Академгородке дерево упало на припаркованную машину
В машине никого не было
На улице Ильича в новосибирском Академгородке дерево упало на припаркованную машину.
Об этом журналисту НГС рассказала сибирячка Светлана Гладкова, которая проезжала мимо этой машины. По ее словам, сегодня в Академгородке был сильный ветер.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области эту информацию подтвердили:
— Сообщение поступало о падении дерева и повреждении автомобиля. В автомобиле никого не было. Сумма ущерба устанавливается.
Журналист НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить, из-за чего именно упало дерево и будут ли в этом месте проводить спил аварийных деревьев.
Ранее мы рассказывали о том, как в Новосибирске дерево упало на машину и перегородило проезд во дворы на Дуси Ковальчук.