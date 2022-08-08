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Стала известна дата проведения Тотального диктанта в Новосибирске

Столицей акции в 2023 году станет Ярославль

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Первая акция прошла в Новосибирске

Первая акция прошла в Новосибирске

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Акция «Тотальный диктант» в 2023 году состоится 8 апреля. В Новосибирске она пройдет в юбилейный 20-й раз.

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В первый раз мероприятие провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба Тотального диктанта.

В Томске завершилась стратегическая сессия Тотального диктанта, на которой команда акции обсуждала организационные вопросы. В следующем году столицей мероприятия станет Ярославль.

— Филологический совет совместно с автором работает над текстом, готовит программу курсов по подготовке к диктанту, а штаб думает над новыми спецпроектами и обсуждает планы на год, сообщила руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец.

Написать диктант можно будет на очно и в онлайн-формате.

В прошлом году Тотальный диктант в Новосибирске прочитала писательница Гузель Яхина. После организаторы рассказали, какие ошибки в словах горожане допускали чаще всего.

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