Стала известна дата проведения Тотального диктанта в Новосибирске

Акция «Тотальный диктант» в 2023 году состоится 8 апреля. В Новосибирске она пройдет в юбилейный 20-й раз.

Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности. В первый раз мероприятие провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба Тотального диктанта.