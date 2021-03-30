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Гузель Яхина прочитает текст «Тотального диктанта» в Новосибирске

Автор известного романа «Зулейха открывает глаза» также встретится со своими читателями

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Гузель Яхина не только прочитает текст «Тотального диктанта», но и пообщается с новосибирцами

Гузель Яхина не только прочитает текст «Тотального диктанта», но и пообщается с новосибирцами

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Текст «Тотального диктанта», который пройдет в Новосибирске 10 апреля, будет читать писательница Гузель Яхина, автор книги «Зулейха открывает глаза».

— Она приезжает в Новосибирск, у нее здесь будет встреча с читателями, — рассказал координатор проекта Андрей Поздняков во время пресс-конференции в агентстве ТАСС.

Столицей «Тотального диктанта» в этом году стал Якутск. По тексту Дмитрия Глуховского (именно его будут писать участники акции) сняли короткометражный фильм длительностью 20 минут, его покажут на всех площадках.

В прошлом году из-за пандемии «Тотальный диктант» перенесли на октябрь. Тогда фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал в двух местах проведения акции — посмотрите, как это было.

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Гузель Яхина«Тотальный диктант»писатель
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