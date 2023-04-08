Как прошел 20-й «Тотальный диктант» в Новосибирске? Смотрим фото из разных локаций

В Новосибирске принять участие в акции можно было на 59 площадках, в том числе на ЛДС «Сибирь» и заводе «Балтика». На одной из локаций присутствовала и директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец — она объявила о том, что уходит со своего поста. Теперь она будет занимать должность проректора Камчатского государственного университета.