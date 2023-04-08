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Фоторепортаж

Как прошел 20-й «Тотальный диктант» в Новосибирске? Смотрим фото из разных локаций

Акция прошла на 59 площадках

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Площадка в НГТУ

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8 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция «Тотальный диктант». В том году акция прошла в 20-й раз. Проверить свою грамотность могли все желающие, для них организаторы оборудовали площадки по всему городу.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Текст для акции был о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Сам Авченко родился в 1980 году в Хабаровске, его книги входили в шорт-листы Бунинской премии, премий «Большая книга», «НОС», «Национальный бестселлер», он лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток».

В Новосибирске принять участие в акции можно было на 59 площадках, в том числе на ЛДС «Сибирь» и заводе «Балтика». На одной из локаций присутствовала и директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец — она объявила о том, что уходит со своего поста. Теперь она будет занимать должность проректора Камчатского государственного университета.

А мы собрали фотографии акции из разных точек города — смотрите, как это было.

В кинотеатре «Победа» участники написали диктант прямо в большом зале. Текст читал ведущий Артем Фадеев

В кинотеатре «Победа» участники написали диктант прямо в большом зале. Текст читал ведущий Артем Фадеев

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Написать текст в необычной атмосфере можно было в баре «Руки Вверх». Там диктовал лидер группы «Пилот» Илья Чёрт

Написать текст в необычной атмосфере можно было в баре «Руки Вверх». Там диктовал лидер группы «Пилот» Илья Чёрт

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В НГТУ было сразу несколько площадок для диктанта. На одной из них акция прошла на жестовом языке

В НГТУ было сразу несколько площадок для диктанта. На одной из них акция прошла на жестовом языке

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Отличникам акции по традиции вручат сертификаты и сувениры

Отличникам акции по традиции вручат сертификаты и сувениры

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В Новосибирской областной больнице прошел ФАРМАльный диктант — для врачей, фармацевтов, фельдшеров, студентов-медиков. Это совместный проект «Тотального диктанта» и фармкомпании Renewal (ПФК «Обновление»)

В Новосибирской областной больнице прошел ФАРМАльный диктант — для врачей, фармацевтов, фельдшеров, студентов-медиков. Это совместный проект «Тотального диктанта» и фармкомпании Renewal (ПФК «Обновление»)

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Еще одной необычной площадкой стал ЛДС «Сибирь». Там текст читал генеральный директор нашей хоккейной команды Кирилл Фастовский

Еще одной необычной площадкой стал ЛДС «Сибирь». Там текст читал генеральный директор нашей хоккейной команды Кирилл Фастовский

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Участие приняли и некоторые игроки ХК «Сибирь». Например, нападающий Антон Назаревич

Участие приняли и некоторые игроки ХК «Сибирь». Например, нападающий Антон Назаревич

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И маскот «Сибири» — Снеговик

И маскот «Сибири» — Снеговик

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В прошлом году текст для акции писала российская писательница Марина Степнова. Материал был посвящен истории мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году и готовится к встрече с первой любовью. Посмотреть, как прошла акция в 2022 году, можно здесь.

В 2023 году «Тотальный диктант» прошел с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Ранее НГС писал о том, как ошибались новосибирцы на «Тотальном диктанте — 22».

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