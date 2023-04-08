Как прошел 20-й «Тотальный диктант» в Новосибирске? Смотрим фото из разных локаций

8 апреля в Новосибирске прошла традиционная акция «Тотальный диктант». В том году акция прошла в 20-й раз. Проверить свою грамотность могли все желающие, для них организаторы оборудовали площадки по всему городу.
В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко. Текст для акции был о путешественнике, писателе и исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Сам Авченко родился в 1980 году в Хабаровске, его книги входили в шорт-листы Бунинской премии, премий «Большая книга», «НОС», «Национальный бестселлер», он лауреат общероссийской литературной премии «Дальний Восток».
В Новосибирске принять участие в акции можно было на 59 площадках, в том числе на ЛДС «Сибирь» и заводе «Балтика». На одной из локаций присутствовала и директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец — она объявила о том, что уходит со своего поста. Теперь она будет занимать должность проректора Камчатского государственного университета.
А мы собрали фотографии акции из разных точек города — смотрите, как это было.
В прошлом году текст для акции писала российская писательница Марина Степнова. Материал был посвящен истории мальчика-подростка, который живет в Воронеже в 1900 году и готовится к встрече с первой любовью. Посмотреть, как прошла акция в 2022 году, можно здесь.
В 2023 году «Тотальный диктант» прошел с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Ранее НГС писал о том, как ошибались новосибирцы на «Тотальном диктанте — 22».