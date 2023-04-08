Русский надо учить сызмальства: журналист НГС написала «Тотальный диктант» — смотрим на ошибки

Первое, что нужно было сделать для того, чтобы попасть на «Тотальный диктант» — пройти регистрацию на сайте. Это занимает немного времени. Единственное, над чем пришлось подумать, — это выбор площадки. За пару дней до мероприятия места в аудитории НГУ, где диктующей стала Хелависа, уже были заняты. Кстати, в другой аудитории вуза текст для участников читал Сергей Куликов, преподаватель истории, который стал первым диктующим в 2004 году. Также мест не осталось в здании мэрии Новосибирска и пространстве «Юность» в Академгородке, где диктующим стал министр образования Сергей Федорчук.

