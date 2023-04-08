Русский надо учить сызмальства: журналист НГС написала «Тотальный диктант» — смотрим на ошибки

8 апреля в России и других странах состоялся «Тотальный диктант». В первый раз акцию организовали студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета, и сегодня она состоялась уже в
Первое, что нужно было сделать для того, чтобы попасть на «Тотальный диктант» — пройти регистрацию на сайте. Это занимает немного времени. Единственное, над чем пришлось подумать, — это выбор площадки. За пару дней до мероприятия места в аудитории НГУ, где диктующей стала Хелависа, уже были заняты. Кстати, в другой аудитории вуза текст для участников читал Сергей Куликов, преподаватель истории, который стал первым диктующим в 2004 году. Также мест не осталось в здании мэрии Новосибирска и пространстве «Юность» в Академгородке, где диктующим стал министр образования Сергей Федорчук.
В итоге я решила написать диктант в большом зале кинотеатра «Победа» на улице Ленина. Диктующий — Артем Фадеев, ведущий радио «Юнитон». В фойе участникам нужно было зарегистрироваться (назвать свою фамилию и имя, чтобы напротив них в списках поставили плюс), затем у входа в большой зал взять планшет и ручку и пройти в аудиторию.
Участники почти полностью заполнили зал. Сначала их поприветствовал программный директор «Победы» Антон Захаров, после чего на экране показали короткий видеоролик об акции. В нем, кроме общей информации об организаторах и авторе, напомнили о правописании «не» и «ни».
В этом году автором диктанта стал писатель из Владивостока Василий Аверченко. В часовом поясе, к которому относится Новосибирск, читали часть текста под названием «Экология по Арсеньеву. Урок второй». Она посвящена человеку по имени Дерсу Узала, который был наставником путешественника Владимира Арсеньева. Артем Фадеев зачитывал каждое предложение по три раза, а затем весь текст целиком.
Текст составлен таким образом, что по нему можно проверить, насколько хорошо пишущий под диктовку знает малоиспользуемые в обычной речи слова, правописание все тех же «не» и «ни», умеет (или нет?) расставлять знаки препинания и в целом знает правила русского языка. Лично мне было сложно вспомнить, как пишется слово «сызмальства» (в итоге в работе написала его с «ъ» и «и» в первом слоге). Самым сложным предложением для меня стало это: «Дерсу был не пришельцем извне: уссурийская тайга была его миром и домом». Здесь я сделала минимум одну ошибку. Стоит отметить, что во время диктанта на экране показывали правописание некоторых сложных слов, например, «уссурийская тайга» и «изюбрь».
На написание ушло около 30 минут. Результаты станут известны после 20 апреля, после того, как работы проверят волонтеры диктанта. А пока вы можете написать в комментариях, сколько ошибок удалось найти вам, или поделиться своими впечатлениями об акции.
Наши коллеги сделали тест с распространенными ошибками из «Тотального диктанта». Пройдите его и проверьте свои знания.