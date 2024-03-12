«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года

«Дюна» не похожа на стандартный космический блокбастер. Экшн здесь органично переплетается с гипнотическими дальними планами, не свойственными мейнстримному кино. Они тихие и долгие, но невероятно завораживающие. Вильнёв продолжает знакомить нас с планетой Арракис, позволяет стать ее частью и оценить всю красоту пустыни. Каждая песчинка в кадре на своем месте.

В этом плане размах второй «Дюны» впечатляет: почти все сцены сняты в пустыне, где, на первый взгляд, глазу не за что зацепиться, но от этого не устаешь. Совсем наоборот — низкая видимость вынуждает зрителя вглядываться в бурю, чувствовать жар Дюны на коже и слышать, как под ногами шуршит песок. Этот мир тактилен. Это одна из причин, почему фильм стоит посмотреть на большом экране: острых ощущений ради.

