«Впереди — война»: почему «Дюну» лучше смотреть в кино — отзыв на самый ожидаемый фильм года

5 марта на экраны российских кинотеатров вышла «Дюна: Часть вторая» режиссера Дени Вильнёва. Долгожданная премьера появилась в прокате неофициально, но вовсю собирает полные залы. Второй фильм оказался на голову сильнее предыдущего — здесь больше экшена, больше самого мира Дюны и больше Зендеи, которой многим так не хватило в первой части. Вильнёв в очередной раз вышел за рамки классического блокбастера и приковал зрителя к экрану. Рассказываем, как ему это удалось и почему смотреть «Дюну» стоит именно в кинотеатре.
О чем вообще «Дюна»?
В далеком будущем семья юного герцога Пола Атрейдеса получает в управление планету Арракис (она же Дюна). Здесь нет ничего, кроме песка и бесценной «специи». Последняя обладает уникальным свойством продлевать жизнь и позволяет людям пересекать космос. Ценный товар, бесконечно добываемый могущественными домами Империи. После военного переворота Пол вынужден скрываться среди жителей пустынь Арракиса — фрименов — и в итоге поднимает их на войну.
Во-первых, это красиво
«Дюна» не похожа на стандартный космический блокбастер. Экшн здесь органично переплетается с гипнотическими дальними планами, не свойственными мейнстримному кино. Они тихие и долгие, но невероятно завораживающие. Вильнёв продолжает знакомить нас с планетой Арракис, позволяет стать ее частью и оценить всю красоту пустыни. Каждая песчинка в кадре на своем месте.
В этом плане размах второй «Дюны» впечатляет: почти все сцены сняты в пустыне, где, на первый взгляд, глазу не за что зацепиться, но от этого не устаешь. Совсем наоборот — низкая видимость вынуждает зрителя вглядываться в бурю, чувствовать жар Дюны на коже и слышать, как под ногами шуршит песок. Этот мир тактилен. Это одна из причин, почему фильм стоит посмотреть на большом экране: острых ощущений ради.
Да, «Дюна» Дени Вильнёва не про содержательные диалоги, она про картинку. Основное действие хоть и разворачивается среди песков Арракиса, но во второй части мы ближе знакомимся с могущественным домом Харконненов — главных противников рода Атрейдесов и наместников Арракиса. Их жестокий мир лишен красок жизни и логично показан в черно-белом цвете. Из эмоций — только гнев, страх и ненависть. Своего рода антиутопия. Отталкивает? Очень.
В картине практически нет средних планов — только крупные и дальние. Крупные позволяют зрителю стать участником событий, как бы «посекретничать» с главными героями и разглядеть каждую эмоцию в их глазах. Дальние — восхищают своей эпичностью. Режиссер часто сопоставляет крохотные фигуры людей огромному пространству Дюны, залитой светом, или приземляющимся на ней гигантским космическим кораблям, будто проговаривая: мы возомнили себя властелинами судьбы, а на деле так ничтожно малы, что не в силах предсказать, каким будет следующий день.
Звук — еще одна причина, почему «Дюну» стоит посмотреть в кино. Низкий поклон Хансу Циммеру. Музыка здесь до мурашек величественна и вплетена в окружающий мир. При этом грохот сражений или вырывающихся из песков гигантских червей могут довольно резко сменить минуты напрягающей тишины. Звук в «Дюне» задает не только тон, но и направление сюжета, он зеркалит эмоции героев и подталкивает их к действию.
Во-вторых, это мощно (осторожно, спойлеры)
Лейтмотивом, проложенным еще в первой части, остается сохранение власти. Глобально «Дюна» все-таки рассказывает нам об Империи, построенной на насилии и неравенстве, а уже потом — о становлении молодого (и прекрасного) Пола Атрейдеса в исполнении Тимоти Шаламе. Хитросплетений тут хватает: Харконнены борются между собой за власть над Арракисом, принцесса Ирулан (Флоренс Пью) еще не знает, что для нее уготовила судьба, а сестры Бене Гессерит ведут свою тайную игру.
Кроме того, «Дюна» — фильм о религии. Вера фрименов в Мессию, который вернет на пустынный Арракис зеленый рай, настолько самозабвенна, что порой вызывает у зала смех. В то же время религиозные фундаменталисты во главе с матерью Пола, леди Джессикой (Ребекка Фергюсон) ведут свою «тихую», но, кажется, куда более значимую войну. История чем-то напоминает «Игру престолов», где каждый преследует свои, не всегда благородные цели.
В большинстве культур принято делить мир на черное и белое, противопоставлять героям антигероев и держаться так называемого «света». Вселенная «Дюны» другая. Как и во многих других картинах Дени Вильнёва, здесь нет хороших и плохих. Интуитивно зритель понимает, кому должен сопереживать, а кого — опасаться, но эта граница столь размыта, что принимать чью-то сторону не решаешься до последнего. И правильно делаешь.
Даже центральный персонаж «Дюны» Пол Атрейдес, хоть и Мессия (каким его обозначил еще автор книг Фрэнк Герберт), но совсем не герой. Есть в нем что-то и от Антихриста. В первом фильме он предстал перед нами мальчишкой, во втором — превратился в вождя пустынных племен. Чего он хочет? К чему стремится? Этого никто не объяснит. Но очевидно одно: чтобы исполнить свой долг, Пол должен стать куда более жестоким. Пока же со всеми тяготами он справляется довольно легко, чуть ли не спустя рукава.
Последнее, кстати, немного раздражает. По сюжету Атрейдесы находятся в пустыне не один месяц, а по книге — даже не один год. Пол взрослеет, становится сильнее и учится у фрименов жизни на Арракисе (например, в одиночку седлать гигантского червя). Парень он бесспорно крутой, но можно было хотя бы разок продемонстрировать его неудачу? Гарри Поттер тоже был избранным, но даже от него отворачивались друзья. Пол же уверенно становится своим среди чужих, побеждает в сражениях, выпивает Воду Жизни, после которой не выживал еще ни один мужчина, и становится тем, кого боятся во всей Империи. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. С другой стороны, каким еще может быть названный Мессия?
Хорошая новость для поклонников Зендеи — во второй «Дюне» ее много: ее героиня Чани становится любовью всей жизни Пола Атрейдеса. Страсти в их отношениях ждать не стоит, между героями много различий и недопонимания, а финальная сцена просто разбивает сердце. Есть ли будущее у любви, висящей на волоске между желанием и долгом, мы узнаем лишь в следующей части.
Впереди — священная война. Наверняка Дени Вильнёв не поскупится на экшн, но главное для зрителей — все-таки получить ответ на вопрос: получится ли у Пола Атрейдеса принести мир на Дюну или Мессия — лишь ложный образ, следовать за которым означает рыть себе могилу?
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