У «Оппенгеймера» семь «Оскаров»: все лауреаты кинопремии в 2024 году

Американская киноакадемия в 96-й раз раздала статуэтки «Оскар» всем, кто этого, по мнению киноакадемиков, заслуживает больше остальных. Мы нашли специально обученного человека, который всю ночь не смыкал глаз, чтобы рассказывать обо всём, что происходит в режиме реального времени. Поэтому если вы хотите быть в курсе всех деталей, можете ознакомиться с ними в онлайн-трансляции. А сейчас расскажем, кто взял главные награды «Оскар» в 2024 году.

