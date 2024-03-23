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Развлечения «Чистый эндорфин»: новосибирский астрофотограф снял запуск ракеты «Союз-2.1а» на Байконуре — фото

«Чистый эндорфин»: новосибирский астрофотограф снял запуск ракеты «Союз-2.1а» на Байконуре — фото

Новосибирец также побывал в бункере, откуда наблюдали за запуском корабля с Юрием Гагариным

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Запуск ракеты «Союз-2.1а» прошел штатно

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировать запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-25» на космодроме Байконур.

Как рассказал Поляков в беседе с НГС, он находится на космодроме около недели. Первый запуск ракеты должен был состояться 21 марта, но он был перенесен из-за нештатной ситуации, которая была «в просадке напряжения химического источника тока». Запуск перенесен на 23 марта.

— Этот запуск прошел успешно. Непередаваемые эмоции, чистый эндорфин — когда ракета со стартового стола уходит — все озаряется пламенем, рев двигателей и воздух вибрирует. И как ракета уходит за облака. Я снял, как у ракеты разделились ступени, первая ступень отошла. Это происходило далеко за облаками, благо у меня мощная оптика, — рассказал Алексей Поляков.

Ракета на стартовом столе

Новосибирцу удалось пообщаться с делегацией космонавтов из Белоруссии и даже взять у них автографы. На космодроме Поляков побывал на всех площадках — на «гагаринском старте», на площадке запуска тяжелых ракет типа «Протон», в бункере, откуда наблюдали за запуском корабля с первым космонавтом Юрием Гагариным.

Ранее новосибирский астрофотограф опубликовал снимки галактики NGC3718. Она напоминает скрипичный ключ.

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Новосибирск Байконур Космос Ракета Союз
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