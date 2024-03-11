Напоминает скрипичный ключ: новосибирский астрофотограф снял галактику NGC3718

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков сфотографировал галактику NGC3718, которая расположена примерно в 50 миллионов световых годах от Земли. Снимки мужчина опубликовал на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
В беседе с корреспондентом НГС Поляков рассказал, что снимки были сделаны в ночь на минувшую субботу, 9 марта.
— Это была «пристрелочная фотосессия», она прошла успешно. Пока снимки сделаны черно-белые, цветные надеюсь сделать в апреле. У галактики сложная форма, она напоминаем мне скрипичный ключ. Она очень интересной и необычной формы, из-за её структуры я давно хочу её прямо снять в цвете. Но пока в черно-белом формате получилось неплохо. Пока снимать тяжело, погода не позволяет, — рассказал Алексей Поляков.
Новосибирец также опубликовал кадры с так называемой «Цепочкой Маркаряна» — это несколько галактик, которые составляют часть скопления Девы.
Ранее Алексей Поляков также опубликовал кадры полета кометы 12P/Pons-Brooks. Ее можно увидеть раз в 70 лет.