«Как страшно стало»: очевидцы засняли НЛО над Хабаровском

Многочисленные видео с НЛО публикуют местные жители Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Сегодня в России заметили странный горящий объект в небе — видео начали публиковать жители Хабаровской и Амурской областей. На многочисленных роликах по небу летят множество ярких точек.

Источник: Губерния | Хабаровск / T.me

Источник: Осторожно, новости / T.me

Неопознанный летающий объект заметили в 13:15 мск. По одной из версий, на видео — комета Понса-Брукса, открытая в 1812 году, и увидеть ее невооруженным глазом можно будет до 1 апреля, а следующий раз она приблизится к Земле настолько близко лишь через 71 год.

Источник: RT на русском / T.me

Но есть и более прозаичная версия, что это за НЛО — как рассказал представитель клуба «Астрономия в Хабаровске», на кадрах всего лишь горит космический мусор.



— Космический мусор сошел с орбиты, вчера был запуск «Союза», и его часть вошла в наши слои атмосферы. Это не комета, это мусор. Часть космического объекта, — передает «Осторожно, новости» слова эксперта.

Источник: 112 / T.me