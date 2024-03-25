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Страна и мир «Как страшно стало»: очевидцы засняли НЛО над Хабаровском

«Как страшно стало»: очевидцы засняли НЛО над Хабаровском

Горящие огни напугали местных жителей

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Многочисленные видео с НЛО публикуют местные жители

Сегодня в России заметили странный горящий объект в небе — видео начали публиковать жители Хабаровской и Амурской областей. На многочисленных роликах по небу летят множество ярких точек.

Неопознанный летающий объект заметили в 13:15 мск. По одной из версий, на видео — комета Понса-Брукса, открытая в 1812 году, и увидеть ее невооруженным глазом можно будет до 1 апреля, а следующий раз она приблизится к Земле настолько близко лишь через 71 год.

Но есть и более прозаичная версия, что это за НЛО — как рассказал представитель клуба «Астрономия в Хабаровске», на кадрах всего лишь горит космический мусор.

— Космический мусор сошел с орбиты, вчера был запуск «Союза», и его часть вошла в наши слои атмосферы. Это не комета, это мусор. Часть космического объекта, — передает «Осторожно, новости» слова эксперта.

Видели когда-нибудь что-то подобное?

Только что видел, как в небе пролетела!
Похоже на комету, видел уже такую
Никогда ничего подобного не видел
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