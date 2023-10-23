«Такая концепция — загонять на платные»: как в Новосибирске избавляются от доступных парковок и к чему это приведет

«Приходится искать место в близлежащих дворах»

Как минимум последние пять лет в Новосибирске методично убирают бесплатные парковки — или физически, или выставляя специальные знаки. Тенденция, как отмечают эксперты, всё сильнее набирает обороты. При этом какой-то адекватной альтернативы автомобилистам власти не предлагают.

— У нас четко видно, что парковочное пространство сокращается, несмотря на то, что в основном стратегическом документе города — программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (КРТИ) — проблема с нехваткой парковочных мест зафиксирована еще в 2017 году. И вектор на развитие парковочной сети в итоге реализуется с отрицательным знаком, — объясняет Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.