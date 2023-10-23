«Такая концепция — загонять на платные»: как в Новосибирске избавляются от доступных парковок и к чему это приведет

С каждым годом, а то и месяцем в Новосибирске становится всё меньше бесплатных парковок. Вокзальная магистраль, площадь у цирка, улица Титова, Станиславского, а теперь и Космическая. Перечислять можно долго, и эту тенденцию отмечают и эксперты. При этом в правилах четко прописано: у каких зданий сколько должно быть парковок, чтобы всем в городе было удобно и хорошо. Чем закончится подобная борьба с автомобилистами, разбиралась корреспондент НГС.
«Приходится искать место в близлежащих дворах»
Как минимум последние пять лет в Новосибирске методично убирают бесплатные парковки — или физически, или выставляя специальные знаки. Тенденция, как отмечают эксперты, всё сильнее набирает обороты. При этом какой-то адекватной альтернативы автомобилистам власти не предлагают.
— У нас четко видно, что парковочное пространство сокращается, несмотря на то, что в основном стратегическом документе города — программе комплексного развития транспортной инфраструктуры (КРТИ) — проблема с нехваткой парковочных мест зафиксирована еще в 2017 году. И вектор на развитие парковочной сети в итоге реализуется с отрицательным знаком, — объясняет Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.
Особо встревожил автомобилистов один из последних знаков о запрете парковок на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической. Годами новосибирцы свободно парковались на этом участке, а потом начали получать ворох штрафов. Горожане полагают, что таким образом власти могут пополнять городской бюджет.
— Сразу после установки знака, который непонятно зачем там, запустили машину фотовидеофиксации нарушений, которая ездила и собирала штрафы за стоянку в «неположенном» месте несколько дней подряд, и сделано это было намеренно, — убежден читатель НГС Игорь. — В итоге получил несколько штрафов на несколько тысяч рублей за стоянку, где парковать автомобиль можно было долгие годы. Теперь припарковать автомобиль стало намного труднее, приходится искать место в близлежащих дворах, чему явно не рады собственники жилья.
Жители многих домов Новосибирска уже готовы к подобным ситуациям — заранее закрыли свои дворы для посторонних машин. Так что, считает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслав Ашурков, к запаркованным дворам это не приведет.
— Они и так у нас уже все в заборах, цепочках, калитках, шлагбаумах, — отметил Вячеслав Ашурков. — На самом деле это общая концепция в городе Новосибирске, чтобы эти знаки в итоге загоняли людей на платные парковки.
Но вот незадача: нормальной платной парковочной сети в Новосибирске нет, и в ближайшие годы она вряд ли появится. Развитие общественного транспорта тоже вызывает множество вопросов. Мэрия Новосибирска долгие годы не может нормально подготовить проект на достройку Дзержинской линии метро, отменяет популярные автобусные маршруты, а про постоянный перенос сроков сдачи станции «Спортивная» не пошутил только ленивый.
«И гостей нет, и парковок»
Один из самых резонансных случаев с ликвидацией бесплатных парковок — это ремонт Вокзальной магистрали. На этом участке не просто запретили парковаться, а даже ликвидировали парковочные карманы. По этому поводу до сих пор идут суды между прокуратурой и мэрией Новосибирска. Коммерсанты предлагали сохранить парковки и даже сделать их платными, но даже такой вариант не устроил муниципалитет, хотя мог бы и принести городу дополнительный доход. Теперь точку в споре должен окончательно поставить суд.
— В рамках ремонта, конечно, по закону такие вещи, как ликвидация парковочных карманов, недопустимы. Это делать можно только при реконструкции или при доведении до норматива, чтобы всё проходило через экспертизу и не было однобокого подхода, — подчеркнул Александр Стефанов.
Он добавил, что при экспертизе учитывались бы интересы не только пешеходов, но и автовладельцев. При этом выделенные полосы для общественного транспорта могут сосуществовать с парковками, но сделанными по всем правилам.
— Таких мест, где внезапно запретили парковку, много по городу, и когда встречаешься с ними, то хватаешься за голову: «Что же наделали». На Вокзальной магистрали сделали так называемый гостевой маршрут, и это на самом деле вызывает много вопросов. И гостей нет, и парковок нет, — разводит руками Вячеслав Ашурков.
Цирк, да и только
Еще одна точка напряжения, которая вызвала бурю негодования у автомобилистов, — ликвидация парковки у цирка. Она там была, конечно, неузаконенной, но очень востребованной. Но проект реконструкции площадки у цирка приняли без организации мест для автовладельцев.
— Ситуация возле цирка — удар под дых автовладельцам со стороны городских властей, — эмоционально комментирует Вячеслав Ашурков. — Ничего не удалось жалобами в прокуратуру изменить. Даже обращение инвалидов! Ответ такой был, что там будет шлагбаум у цирка и внутрь будут запускать по удостоверению инвалида. И если произойдет пожар, то тоже будем запускать машины. И в любом случае парковки не будет.
Эксперты уверены, что теперь на этом участке создастся большая напряженность: те дворы, что не успели закрыть, жильцам придется спешно ограждать, ведь на представления цирка съезжаются сотни людей.
Кто на очереди
Повальную ликвидацию парковок объяснить трудно, но возможно, как бы это ни раздражало автомобилистов. Логично, что при развитии мегаполиса всё большее пространство, особенно в центре города, отдается под платные парковки. Так решается вопрос с доступностью для тех, кто приезжает по работе и по другим делам.
— Но в Новосибирске не развивают платное парковочное пространство, а это тот инструмент, который для крупного мегаполиса необходим, — подчеркивает Александр Стефанов. — Он эффективен для регулирования транспорта на загруженных участках города, предотвращает хранение личного имущества на дорогах общего пользования.
При этом эксперты сходятся во мнении, что наполнение бюджета в случае с платными парковками — скорее приятный бонус, нежели самоцель. Важнее пересадить людей с личного транспорта на общественный. Но это сделать можно, только решая проблему комплексно — от доступности общественного транспорта до приведения парковок в должное состояние. Следующей на очереди станет, скорее всего, площадь Ленина и прилегающие центральные улицы.
Бороться со внезапно появляющимися знаками о запрете парковки горожанам практически невозможно. Как объяснил Вячеслав Ашурков, муниципалитет на правах владельца дороги может установить на ней любые знаки, нравится это горожанам или нет. Бороться с этим, считает эксперт, почти бесполезно — разве что выходить с мощным протестом, как «Панорама».
Бездумный запрет на парковку приводит к тому, что всё больше автомобилистов нарушают ПДД. Часть продолжают парковаться там, где не положено, часть уходят во дворы, а остальные создают коллапс на тех участках, где нет запрета. В итоге возникают целые очаги напряженности.
Специалисты напоминают, что условия для появления парковок на дорогах законодательно регламентированы. В правилах застройки и землепользования Новосибирска установлено требование по наличию минимального количества машино-мест для различных зданий и сооружений.
— Прописано, например, что для библиотеки на такое-то количество читателей должно быть минимум 5 парковочных мест. Или магазин, или кафе. Все здания обязаны иметь парковочные места, это требование — обязательное. Без необходимого количества парковок здание просто не должно появиться на территории Новосибирска, — подчеркнул Александр Стефанов.
Но потом почему-то эти нормативы при ремонте и дальнейшем пользовании дорогой просто игнорируются и парковки убирают.
Корреспондент НГС обратилась с запросом в мэрию Новосибирска с просьбой утончить, на каких еще улицах города планируется запретить парковки.
На прошлой неделе стало известно, что жители Новосибирска смогут платить за платную парковку по карте.