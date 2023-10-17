freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 4/10
usd 97.29
eur 102.52
Тема дняВор залез в чужое здание и остался без ноги
Все новости
Все новости

Новосибирцам разрешили платить за парковку онлайн — как это сделать

В начале октября паркоматы перестали обслуживать из-за санкций

1 137

Терминалы перестали принимать оплату 3 октября

Поделиться

Жители Новосибирска теперь смогут платить за платную парковку по карте. Ранее оплата через терминал перестала работать из-за санкций Евросоюза.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, теперь заплатить за место на парковке можно через приложение или веб-версию банка. Проект реализовали по договоренности с МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

— Оплатить услугу можно практически в один клик. Если по каким-то причинам у автомобилиста нет в смартфоне нашего приложения, то он может воспользоваться интернет-банком Сбербанк Онлайн через путь: раздел «Платежи», опция «Транспорт», «Парковки Новосибирска», — сообщил управляющий Новосибирским отделением Николай Шилов.

Терминалы перестали работать в Новосибирске в начале октября. Тогда в мэрии объяснили, что на парковках были установлены паркоматы Parkeon Strada Pal от французской компании. Но из-за санкций Европейского союза обслуживание и работу лицензионного ПО на территории Российской Федерации остановили.

Автомобилистам предложили воспользоваться альтернативными способами оплаты: через мобильное приложение «Горпарковки», на сайте parking-54.ru или отправить смс-сообщение на короткий номер 9878.

Ранее стало известно, что парковка на площади Ленина стала платной, бесплатные места оставили только для людей с инвалидностью.

По теме

ПарковкаПаркоматыСбербанкОплатаСанкцииПлатная парковка
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter