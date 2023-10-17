Новосибирцам разрешили платить за парковку онлайн — как это сделать

Жители Новосибирска теперь смогут платить за платную парковку по карте. Ранее оплата через терминал перестала работать из-за санкций Евросоюза.
Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, теперь заплатить за место на парковке можно через приложение или веб-версию банка. Проект реализовали по договоренности с МБУ «Городской центр организации дорожного движения».
— Оплатить услугу можно практически в один клик. Если по каким-то причинам у автомобилиста нет в смартфоне нашего приложения, то он может воспользоваться интернет-банком Сбербанк Онлайн через путь: раздел «Платежи», опция «Транспорт», «Парковки Новосибирска», — сообщил управляющий Новосибирским отделением Николай Шилов.
Терминалы перестали работать в Новосибирске в начале октября. Тогда в мэрии объяснили, что на парковках были установлены паркоматы Parkeon Strada Pal от французской компании. Но из-за санкций Европейского союза обслуживание и работу лицензионного ПО на территории Российской Федерации остановили.
Автомобилистам предложили воспользоваться альтернативными способами оплаты: через мобильное приложение «Горпарковки», на сайте parking-54.ru или отправить смс-сообщение на короткий номер 9878.
Ранее стало известно, что парковка на площади Ленина стала платной, бесплатные места оставили только для людей с инвалидностью.