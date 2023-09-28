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В Новосибирске парковка на площади Ленина станет платной

Ограничения введут со 2 октября

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Исключение составят люди с инвалидностью

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В Новосибирске со 2 октября парковка на площади Ленина станет платной. Исключение составят люди с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Все парковочные места будут работать в платном режиме, кроме мест для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, — пояснили в муниципалитете.

В мэрии отметили, что с 3 октября по техническим причинам не будут работать терминалы оплаты на парковках на Красном проспекте. Автомобилистам предлагают воспользоваться оплатой через приложение или смс-сообщение.

Ранее специалисты из питерской компании «Дорнадзор» составили рейтинг эффективности платных парковок в мегаполисах России — Новосибирск там оказался на предпоследнем месте. Менее эффективные и менее удобные парковки, чем в Новосибирске, по этому рейтингу только в Туле.

ПарковкаМэрияНовосибирск
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