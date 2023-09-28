В Новосибирске парковка на площади Ленина станет платной

В Новосибирске со 2 октября парковка на площади Ленина станет платной. Исключение составят люди с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.
— Все парковочные места будут работать в платном режиме, кроме мест для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, — пояснили в муниципалитете.
В мэрии отметили, что с 3 октября по техническим причинам не будут работать терминалы оплаты на парковках на Красном проспекте. Автомобилистам предлагают воспользоваться оплатой через приложение или смс-сообщение.
Ранее специалисты из питерской компании «Дорнадзор» составили рейтинг эффективности платных парковок в мегаполисах России — Новосибирск там оказался на предпоследнем месте. Менее эффективные и менее удобные парковки, чем в Новосибирске, по этому рейтингу только в Туле.