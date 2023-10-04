freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 99.27
eur 104.06
СрочноПробка собралась перед «Золотой Нивой»
Все новости
Все новости

Назад в нулевые: новосибирцам предложили оплачивать парковки смской на короткий номер — паркоматы больше не работают

Оборудование больше не обслуживается из-за санкций

2 118

Терминалы перестали принимать платежи с 3 октября

Поделиться

В Новосибирске перестали работать паркоматы, теперь оплатить платную парковку через терминал не получится. НГС узнал с чем это связано.

Как сообщили в мэрии, паркоматы перестали работать с 3 октября. Когда администрация заключала контракт на создание системы управления платными парковками, разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal, от французской компании Flowbird S.A.S.

— В связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, — ответили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Теперь прием и возврат платежей через паркомат на муниципальных платных парковках невозможны. Посмотрите на карте, какие именно терминалы оплаты на парковках больше не работают.

Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными способами оплаты: через мобильное приложение «Горпарковки», на сайте parking-54.ru или отправить смс-сообщение на короткий номер 9878.

Ранее стало известно, что парковка на площади Ленина стала платной, бесплатные места оставили только для людей с инвалидностью.

По теме

ПарковкаПаркоматыПлатная парковка
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter