Назад в нулевые: новосибирцам предложили оплачивать парковки смской на короткий номер — паркоматы больше не работают

В Новосибирске перестали работать паркоматы, теперь оплатить платную парковку через терминал не получится. НГС узнал с чем это связано.
Как сообщили в мэрии, паркоматы перестали работать с 3 октября. Когда администрация заключала контракт на создание системы управления платными парковками, разработчик выбрал паркоматы Parkeon Strada Pal, от французской компании Flowbird S.A.S.
— В связи с введенными Европейским союзом санкциями, компанией Flowbird приостановлено обслуживание и работа лицензионного ПО на территории Российской Федерации, — ответили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Теперь прием и возврат платежей через паркомат на муниципальных платных парковках невозможны. Посмотрите на карте, какие именно терминалы оплаты на парковках больше не работают.
Автомобилисты могут воспользоваться альтернативными способами оплаты: через мобильное приложение «Горпарковки», на сайте parking-54.ru или отправить смс-сообщение на короткий номер 9878.
Ранее стало известно, что парковка на площади Ленина стала платной, бесплатные места оставили только для людей с инвалидностью.