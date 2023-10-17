Документы на достройку Дзержинской линии метро в Новосибирске не дошли до экспертизы — когда их подготовят

В Новосибирске проект продления Дзержинской линии метро планируют отправить на экспертизу в 2025–2026 годах. Сейчас для этого готовят документы.
В мае НГС писал о том, что документы на строительство Дзержинской линии метрополитена сейчас корректируют. В октябре мы обратились в Главгосэкспертизу России, чтобы узнать, закончилась ли работа над проектом и поступил ли он на проверку.
— По состоянию на 6 октября 2023 года информация проектной документации на объект капитального строительства «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции «Золотая Нива» до станции «Молодежная» <…>» для проведения государственной экспертизы в Главгосэкспертизу не поступала. До 2023 года указанная проектная документации для рассмотрения так же не поступала, — ответили в экспертной организации.
В 2021 году уже мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что документы готовы и переданы на экспертизу. При этом в Главгосэкспертизе тогда заявили, что проект к ним не поступал. При этом в 2022 году Анатолий Локоть говорил о том, что проект готов, но в «Главгосэкспертизе» его примут на рассмотрение после того, как станет известен источник финансирования.
В октябре этого года департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на запрос НГС ответили, что проект продления Дзержинской линии проходил экспертизу в 2013 году и получил положительное заключение. Сейчас идет работа над техническим заданием для корректировки документов. После того как она завершится, власти начнут искать подрядчика, который обновит проект достройки Дзержинской линии и второго перегонного тоннеля на «Золотой Ниве».
— Проектно-сметная документация будет направлена на государственную экспертизу ориентировочно в 2025–2026 годах, — рассказали редакции НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Примерная стоимость строительства левого тоннеля на «Золотой Ниве» — 1,1 миллиарда рублей. Продление Дзержинской линии метро оценивают в 20,4 миллиарда рублей в ценах конца 2021 года.
Дзержинская линия метрополитена не единственный проект в городе, который не могут достроить из-за проблем с документацией. НГС собрал в одном материале истории тех транспортных объектов, которые пока не удалось реализовать.